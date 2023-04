UGT pone el 1º de mayo como plazo para alcanzar un acuerdo sobre salarios con la CEOE

Critica que la patronal "quiere mantener una situación sumamente injusta" al no apoyar la reforma de las pensiones



PAMPLONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha puesto como plazo límite el 1º de mayo para alcanzar un acuerdo en materia salarial con la CEOE, y de no producirse el sindicato retomaría su campaña de movilizaciones 'Salario o conflicto'.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios, antes de participar en una jornada en Pamplona sobre la reforma de pensiones y la situación actual de la negociación colectiva.

Luján ha hecho un balance "muy positivo" de la reforma laboral, cuyo "despliegue total" se produjo hace un año, y que ha "cambiado la cultura de la contratación en España". "Estamos ya en un 14% de temporalidad" frente al 27% cuando se firmó la reforma y la afiliación a la Seguridad Social "está batiendo récords, estamos en 20,5 millones de personas trabajando".

Por otro lado, ha asegurado que "en aquellos sitios donde la UGT es fuerte" se están consiguiendo unos "buenos resultados" en la negociación colectiva. Así, ha indicado que en el primer trimestre de 2023, los convenios firmados están suponiendo "casi el 5% de subida y más del 50% de las personas trabajadoras están protegidas por una cláusula de revisión salarial".

Ha explicado que "estamos ahora teniendo conversaciones con CEOE para intentar conseguir un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva" y ha remarcado que "si no somos capaces de llegar a un acuerdo con las patronales sobre el 1º de mayo, vamos a dar por definitivamente resuelto el acuerdo sobre la negociación colectiva y tendremos que retomar con mayor fuerza nuestra campaña de 'Salario o conflicto'".

Para Luján, "los beneficios que están teniendo las empresas permiten subir los salarios", según la propuesta de los sindicatos que "es moderada y es perfectamente posible", basada en un 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024. "El propio Banco de España ha dicho que los resultados de las empresas en el 2022 supusieron un 92% de incremento sobre el 2021 y sobre el 2020. Por lo tanto, las empresas no pueden continuar siendo cicateras", ha demandado, para reivindicar un acuerdo para "recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios de las personas trabajadoras".

Un acuerdo que dependerá de si la CEOE y Cepyme "recuperan la senda de la mesura". "No se puede seguir manteniendo beneficios casi obscenos y decir que los salarios no suben. Si entienden que los salarios deben de participar en el aumento de beneficios que han tenido las empresas y, por lo tanto aceptar subidas moderadas y unas cláusulas de revisión salarial que protejan el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, tendremos acuerdo. Si continúan queriéndose llevar toda la tarta, pues tendremos conflicto", ha advertido. Y ha esperado que "la patronal recupere la mesura y recupere la responsabilidad".

DEFIENDE LA REFORMA DE PENSIONES ESPAÑOLAS FRENTE A LA FRANCESA

El vicesecretario de Política Sindical de UGT ha puesto en valor, igualmente, el acuerdo en materia de pensiones alcanzado con el Gobierno de España que "va garantizar que en el futuro se paguen más pensiones y de una cuantía mayor".

Un acuerdo que ha contrapuesto a la reforma de las pensiones del gobierno de Francia, que ha calificado como "un decretazo sin diálogo, ni siquiera en su propio Parlamento" y que va destinado a "recortar el importe de las pensiones". Así, ha destacado que en España "se va a pagar más y se van a pagar un mayor número de pensiones" mientras que en Francia se van a "reducir el importe de las pensiones" y "van a pagar menos".

Luján, que ha apoyado las movilizaciones en el país galo, ha negado que el "enfado sindical" en Francia sea por el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Ha explicado que, en el país vecino, "para conseguir una pensión plena se necesitan 43 años cotizados", lo que "supone que con la nueva edad de jubilación, los 64 años, una persona ha debido de estar trabajando sin interrupciones para tener una pensión plena desde los 21 años". Algo que "va aumentar la brecha de género" y va a "castigar" a la juventud.

Por el contrario, ha destacado que en España "se van a incrementar las pensiones de las mujeres, se ha aumentado el complemento de brecha de género, se ha aumentado la cobertura de lagunas, aquellos periodos en que las mujeres no han cotizado por su condición de mujer" y "se han adoptado medidas para que las personas más jóvenes empiecen a cotizar a la Seguridad Social desde que son becarias". "La diferencia es suficientemente clara para entender cuál ha sido la reacción en Francia", con movilizaciones, frente a la reacción en España, donde "ha habido acuerdo con los sindicatos".

Preguntado sobre la ausencia de la CEOE en este acuerdo, ha señalado que "va destinado es a garantizar la sostenibilidad del sistema, a garantizar que estos compromisos que hemos tenido del gasto, más pensiones y mejores pensiones, se puedan financiar". Ha considerado que "llama poderosamente la atención" que la patronal "se comprometas en el gasto pero no en el ingreso".

Ha criticado que la patronal "quiere mantener una situación sumamente injusta". "En Francia cotizan por un arreglo a todo su salario. En España a partir de los 4.500 euros no se cotiza", ha apuntado el sindicalista, que ha considerado que es "una discriminación". "Quien más dinero gana no contribuye. No parece que sea justo que haya parcelas de los salarios exentos de contribuir a la caja, por lo tanto vamos a incrementar la base máxima de cotización", ha subrayado. Ha considerado "absolutamente insolidario" que la CEOE no haya "querido estar" en este acuerdo.