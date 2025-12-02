UGT reclama medidas para subir salarios y reducir el desempleo y la jornada laboral

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra considera que pese a la "buena evolución" del empleo en la Comunidad foral en el mes de noviembre, en el que se ha registrado un nuevo récord de afiliaciones a la Seguridad Social, "todavía hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo" y considera necesario "seguir adoptando medidas para reducir el desempleo, subir salarios o reducir la jornada laboral".

En concreto, el sindicato ha remarcado en una nota que noviembre deja un nuevo incremento del paro en Navarra con 253 personas más respecto al mes anterior, hasta alcanzar las 29.212 personas desempleadas y acumulando dos meses consecutivos de aumento del paro. Además, nuevamente los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan "un escenario de desigualdad entre mujeres y hombres, ya que pese a que se registra un leve descenso del paro femenino, el desempleo sigue teniendo rostro de mujer". "Seis de cada diez personas paradas en Navarra son mujeres, lo que pone en evidencia la necesidad de seguir adoptando medidas para avanzar hacia una igualdad real y efectiva en los centros de trabajo", ha destacado el sindicato.

Igualmente, en opinión de UGT, "sigue existiendo un amplio margen de mejora en la reducción del desempleo, especialmente para aquellas personas que llevan más de un año en esta situación (parados de larga duración) y que requieren esfuerzos específicos para reincorporarse al mercado laboral".

Por ello, considera necesario "seguir fortaleciendo las políticas activas de empleo, de modo que sean capaces de ofrecer una orientación laboral eficaz y personalizada, que logre fortalecer la empleabilidad de quienes se encuentran en situación de desempleo".

Asimismo, el sindicato ha defendido que es "imprescindible contar con salarios más altos y justos atendiendo a los beneficios que están registrando las empresas y a la dinámica de crecimiento económico, algo que resulta esencial para reforzar el consumo de los hogares y, con ello, alimentar el crecimiento de la actividad y de la creación de empleo".

Por último, UGT ha subrayado que la regulación actual del despido "sigue siendo una asignatura pendiente, sobre todo tras la reforma laboral de 2012". En este sentido, ha exigido una reforma que "restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas, tal como establece la Carta Social Europea y ha reconocido el Comité Europeo de Derechos Sociales".