Última semana para visitar cuatro exposiciones vinculadas al Festival Anime de Navarra (FAN 2025) en Condestable

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esta es la última semana para poder acercarse a las cuatro exposiciones que alberga el Palacio del Condestable dentro de la 23ª edición del Festival Anime de Navarra (FAN 2025). La propuesta expositiva a la que se puede acudir en la calle Mayor 2 hasta el domingo 11 de enero se distribuye por la primera y la segunda planta del edificio, y consta de cuatro muestras diferentes: dos retrospectivas de autores consagrados ya fallecidos, y dos de artistas con trayectoria en desarrollo.

Las retrospectivas se dedican a Katsuhiro Otomo y a Osamu Tezuka. El primero es dibujante de manga, director de anime, y conocido principalmente por ser el director de Akira (1988) y el segundo autor, creador de la serie Astroboy, a quien se le atribuye la expansión y difusión masiva de la lectura y el consumo del manga como producto cultural. En ambos casos se exponen una veintena de reproducciones comentadas, en tamaño de 0,5 a 1 metro.

Katsuhiro Otomo (1954) es conocido por Akira, una obra de ciencia ficción ambientada en un futuro postapocalíptico que se publicó entre 1982 y 1990, y que se ha convertido en un referente para el género; apasionado por el cine desde su infancia, comenzó en el manga a los 19 años y su carrera en el cine entrado en la treintena. Por su parte Osamu Tezuka (1928) es autor de más de 150.000 páginas materializadas 700 mangas con trabajos tan célebres como La princesa caballero, Phoenix, Buddha, Jungle Emperor, Metrópolis o Neo Faust, entre otros muchos más. Su enfoque basado en las técnicas de la cinematografía de aquella primera la época y de genios de la animación de otros países, lanzaron este género de la cultura japonesa al mercado del gran público.

Las otras dos exposiciones son de trayectorias artísticas en desarrollo. Por un lado, Silvia Álvarez Loyola expone medio centenar de 'amigurumis', creaciones en 3D -normalmente de pequeño tamaño- realizadas en ganchillo y trabajadas en espiral que reproducen personajes, animales o creaciones fantásticas. La palabra amigurumi es la suma de dos palabras 'ami' que significa tejer y 'nuigurumi' que significa muñeco. Se cree que tienen alma y acompañan, protegen y consuelan a su dueño.

La cuarta exposición programada está compuesta por cuatro piezas de hierro de gran tamaño del escultor Pablo Juarros Marcos. Una de ellas, de tres metros de altura, actuó de 'árbol de los deseos' durante el FAN y sirvió de soporte para colgar los deseos personales de quienes se acercaron al Condestable, transcritos a tiras de papel de colores o Tanzakus.

Quienes están interesados en las cuatro muestras pueden acercarse a la calle Mayor 2 de lunes a viernes de 8 a 22 horas, salvo el martes 6 en el que el palacio estará cerrado. Durante el fin de semana las exposiciones estarán disponibles para la visita de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas.