Unai Hualde reivindica la "buena política" del Parlamento de Navarra ante la actualidad marcada por casos de corrupción

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, presenta la Memoria de Actividades del Legislativo foral correspondiente al tercer año de la XI legislatura. - MIGUEL OSÉS

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha defendido la "buena política" que se realiza en el "día a día" del Legislativo foral, en un curso político que ha estado marcado por las presuntas irregularidades y los casos de corrupción, y que de hecho ha llevado al Parlamento de Navarra a desarrollar durante el curso político que ahora finaliza una comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

Hualde ha presentado este martes en una rueda de prensa la Memoria de Actividades del Parlamento de Navarra correspondiente al tercer año de la XI legislatura, un ejercicio en el que se han contabilizado 2.461 iniciativas, 38 más que el curso anterior.

El presidente del Parlamento ha reconocido que la actualidad política ha estado "muchas veces monopolizada por irregularidades y casos de corrupción", pero ha destacado que, "más allá de esas noticias que inundan los medios de comunicación y se investigan cuando se producen, el día a día de este Parlamento es el de las leyes y medidas en materias como vivienda, sanidad o industria, medidas que, con mayor o menor acierto, apuestan por las buenas prácticas, el buen servicio público y la buena política".

Unai Hualde ha señalado que el curso que acaba de finalizar ha sido "intenso", previo a un final de legislatura en el que también se prevé la tramitación de leyes relevantes. "Algunas se encuentran ya en sede parlamentaria para su tramitación en septiembre. Es el caso de las de Juventud y justicia intergeneracional, Industria y fomento empresarial o Víctimas del terrorismo, y vendrán más", ha destacado.

El presidente del Parlamento ha aludido también a los trabajos de la ponencia para la actualización de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), que ha culminado ya la fase de comparecencias. Hualde ha confiado en que se alcancen las mayorías suficientes para "adaptar nuestra ley institucional básica a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI". Ahora los grupos tienen de plazo hasta el 29 de septiembre para presentar las conclusiones que servirán de base para elaborar el informe.

Preguntado sobre qué mayorías consideraría deseables para poder impulsar esa reforma, Hualde ha indicado que "serán el conjunto de los grupos parlamentarios los que tendrán que llegar a esa consideración". "A partir de la mayoría absoluta, todo es válido. La Lorafna original requería mayoría simple, por lo tanto, la mayoría absoluta ya es válida y a partir de ahí, es cierto que es la ley institucional básica, en la que es deseable que haya consensos amplios. Eso será ya una reflexión que se abrirá después de la presentación de las conclusiones de los grupos parlamentarios el 29 de septiembre", ha señalado.

La comisión más activa durante este curso político ha sido la de investigación sobre adjudicaciones públicas, de la que se han celebrado 51 sesiones. Unai Hualde ha destacado el "riguroso trabajo de análisis realizado con el fin de intentar conocer de manera precisa todo lo acontecido" en torno a la adjudicación de las obras públicas investigadas.

En este tercer año de legislatura se han aprobado 22 leyes forales, 17 de ellas correspondientes a proyectos remitidos por el Gobierno de Navarra y cinco a proposiciones presentadas por los grupos políticos de la Cámara (otras tres rechazadas y cinco no tomadas en consideración). Además, se ha convalidado un Decreto-Ley Foral y se ha aprobado un Decreto Foral Legislativo.

Dentro de las funciones de impulso y control al Gobierno, se han formulado 27 interpelaciones y 861 preguntas. De éstas, 418 han sido con solicitud de respuesta oral ante el pleno o comisión y 443 con respuesta escrita. A su vez, el Gobierno ha debido hacer frente a 135 solicitudes de comparecencia ante las comisiones parlamentarias para dar cuenta de su gestión. A su vez, se han celebrado 98 sesiones de trabajo y se han cursado 26 visitas.

En el apartado de control de las actuaciones del Ejecutivo y pronunciamiento político, se han registrado 1.077 peticiones de información y se han aprobado 13 declaraciones institucionales y 85 resoluciones (se han rechazado 39 y se han retirado 15 de las 139 presentadas).

Los distintos órganos de la Cámara han celebrado un total de 502 sesiones, de las que 36 corresponden al pleno, 13 a la Mesa, 41 a la Mesa y Junta de Portavoces y 380 a las comisiones. De entre estas últimas, destacan por su actividad las de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo (38), Educación (31), Desarrollo Rural y Medio Ambiente (26), Cultura, Deporte y Turismo (24), Presidencia e Igualdad (24), y Salud (23).

Asimismo, el Parlamento de Navarra ha renovado sus convenios de colaboración con todas las universidades presentes en la Comunidad foral (Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, UNED). "El objetivo es doble. Buscar sinergias para intentar sacar provecho parlamentario del talento científico y técnico del ámbito académico, y acercar el día a día de la institución a la comunidad universitaria a base de conferencias, visitas o torneos de debate", ha señalado Hualde.

Por otro lado, el Parlamento también ha llevado a cabo una agenda de conmemoraciones, jornadas, exposiciones y actos de la mano del tejido asociativo de la Comunidad foral. "Más allá de la actividad legislativa y de control al Gobierno, persistimos en la idea de atraer a la ciudadanía a la que representamos. Por un lado, con reuniones casi semanales con asociaciones, colectivos y organizaciones. Por otro lado, con un intenso programa socio-cultural, cuya expresión máxima se concentra alrededor del Día de Navarra, en cuyo marco se entrega la Medalla del Parlamento, este año al pueblo palestino", ha recordado Hualde.