Unzu advierte de que el PSN no se va a rendir: "Seguiremos el proyecto de 2019, más convencidos que nunca"

Lla portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha advertido este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, de que en el Partido Socialista "no nos vamos a rendir, no vamos a retroceder, no vamos a flaquear frente a la presión". "Seguiremos el proyecto que iniciamos en 2019, más convencidos que nunca", ha dicho, para afirmar que "está más que demostrado que ni este Gobierno ni su presidenta son corruptos".

Ainhoa Unzu ha comentado que "en el PSN creemos en la pluralidad, en los acuerdos y en la diversidad política y social de Navarra". "En cambio, UPN, PP y Vox creen en el ordeno y mando. Si no gobiernan ellos, bloquean. Si no mandan, acusan. Y cuando se les acaban los argumentos, mienten e insultan", ha dicho, para señalar que "hacer política no es embarrar, hacer política no es insultar al adversario político, ni convertir la discrepancia en discursos de odio; tampoco trasladar unos mensajes llenos de bulos, ni hacer una oda a la desinformación como la que acaban de hacer con esa visión tan apocalíptica de Navarra, que francamente no se sostiene por ningún lado".

Ha defendido la socialista que "hacer política es dialogar, negociar y acordar entre diferentes para que la gente viva mejor". "Hacer política es observar y reconocer la realidad, con sus fallos, carencias y errores, pero también reconociendo las cosas que se hacen bien", ha dicho, para comentar que "nuestra responsabilidad consiste en tejer acuerdos entre diferentes para atender el interés general".

"Puede hacerse. Lo prueban los que serán los séptimos presupuestos de la presidenta Chivite y toda la legislación aprobada en este Parlamento todos estos años, lo que se traduce en estabilidad, un intangible altamente valorado", ha apuntado Unzu, para afirmar que el PSN "sólo se debe al mandato de la ciudadanía navarra".

La parlamentaria socialista ha señalado que "la derecha navarra, azuzada por la ultraderecha, ha elegido la crispación, el bulo y la mentira como estrategia". "Pero lo más grave no es el ataque incesante a la presidenta de Navarra o a un Gobierno entero, sino el ataque a la confianza en las instituciones, y con ello, a la democracia misma", ha expuesto.

Ha considerado "preocupante" ver "cómo algunos, por mero interés partidista, se empeñan en agitar un enfrentamiento que la sociedad navarra ya dejó atrás". "Intentan reabrir heridas y alimentar el miedo, hablando de resucitar la kale borroka, como si esta tierra no hubiera aprendido nada del dolor. Pero ETA desapareció hace más de una década, y con ella murió la kale borroka, y hoy Navarra cuenta con un plan de convivencia que es la mejor herramienta para seguir construyendo una sociedad en paz", ha dicho.

Unzu se ha dirigido a sus "compañeros y compañeras del bloque progresista" para afirmar que "lo que vivimos en Navarra no es un episodio aislado". "Es parte de una estrategia que la derecha repite en toda Europa: deslegitimar gobiernos progresistas, debilitar las instituciones y erosionar la confianza democrática. Quieren tumbar lo que representamos: justicia, igualdad, progreso y cohesión social", ha indicado.

"Desde la derecha política estamos sufriendo una auténtica campaña de acoso y derribo sin tregua. Lo estamos viendo en la comisión de investigación, donde ya no tienen escrúpulos y atentan no solo contra el Gobierno de Navarra, su presidenta y por supuesto el Partido Socialista, sino que ya ponen el foco en los técnicos, en empresas particulares sin importarles el daño personal que puedan hacerles; y por supuesto, sin pruebas", ha subrayado.

A los partidos de la "derecha navarra" les ha dicho que "mientras convierten la política en un lodazal de titulares interesados, este Gobierno demuestra día a día que hay otra forma de gobernar: con transparencia, honestidad, rigor y compromiso con la gente".

"NO SOMOS AUTOCOMPLACIENTES"

Unzu ha indicado que no son "autocomplacientes" y "sabemos que hay retos y desafíos importantes". "Uno de ellos es la vivienda, que es uno de los temas que más nos preocupa y nos ocupa. Hay frustración, sobre todo entre la gente joven, cuando ven que encontrar una vivienda más o menos asequible se convierte en una auténtica odisea", ha dicho, para trasladar que "estamos impulsando la vivienda pública como nunca, con una mirada que abarca todo el territorio y las distintas realidades de Navarra".

Según ha continuado, "aún siendo una comunidad segura, es cierto que han aumentado algunos delitos, la mayoría de baja intensidad, por lo que este Gobierno ya está trabajando intensificando y reforzando algunas actuaciones y sobre todo aumentando la presencia policial en zonas donde se ha detectado mayor delincuencia". "No traslademos el discurso de alarmismo, no extendamos el miedo a las calles ni con esto señalemos a determinados colectivos", ha pedido.

Unzu ha añadido que en la sanidad pública "tenemos retos y dificultades, como la accesibilidad, las listas de espera, o la falta de profesionales" y ha expuesto que "Navarra sigue contando con un sistema sanitario sólido, solvente y universal, que sigue siendo motivo de orgullo colectivo".