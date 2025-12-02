Unzu dice que el PSN ha dado "un paso adelante" para "zanjar la crisis" con los socios del Gobierno de Navarra

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado este martes que los socialistas han querido "zanjar la crisis" entre los socios del Gobierno foral tras el reparo suspensivo de la Intervención General al modificado de la obra del túnel de Belate y ha enmarcado en ese sentido el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López.

Ainhoa Unzu ha afirmado que "en un Gobierno que está formado por varios grupos políticos lo que tenemos que hacer siempre es dialogar, negociar y llegar a acuerdos, siempre lo hemos hecho en los seis años que llevamos de Gobierno y esta vez ha sido una vez más".

"Evidentemente ayer -Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno- no se quedaron satisfechos con las primeras medidas que se trasladaron como así han manifestado. Hoy hemos dado un paso adelante, todo sea por llegar a un acuerdo y zanjar la crisis. Y parece que así ha sido", ha indicado.

Ainhoa Unzu ha explicado que en la reunión del lunes con los socios "pusimos sobre la mesa una serie de responsabilidades técnicas porque al final esta cuestión es un tema técnico, ha habido unas discrepancias entre la Dirección General de Obras Públicas y la Intervención General que se están solventando por un trabajo que hay continuo entre la empresa, Intervención General y la propia Dirección de Obras Públicas". "A partir de entonces pusimos una serie de medidas sobre la mesa que ayer fueron acogidas con satisfacción por parte de los socios, pero también exigían responsabilidades políticas. Hoy se ha puesto encima de la mesa la responsabilidad política y ha sido aceptada", ha señalado.