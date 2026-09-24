Unzu (PSN) defiende que Navarra "debe seguir siendo un dique de contención progresista" frente a la ultraderecha

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El pleno del Parlamento de Navarra celebra este j - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ainhoa Unzu, ha manifestado este jueves que "Navarra es uno de los pocos espacios libres de la ultraderecha, porque somos una comunidad gobernada por un bloque de progreso, liderado por una presidenta socialista, donde se está acordando entre distintas ideologías y espacios políticos" y ha añadido que "Navarra debe seguir siendo un dique de contención progresista frente a esa amenaza de las derechas y de la ultraderecha".

En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Unzu ha defendido la existencia de "unos servicios públicos fuertes", mientras ha considerado que UPN, PP y Vox abogan por "un modelo que recorta la capacidad de lo público, que debilita los servicios que son de todos y todas".

Según ha dicho, "desgraciadamente la democracia está en crisis en todo el mundo y uno de los riesgos que estamos viendo es el intento de instalar en la ciudadanía la idea de que lo público es ineficaz, que la Administración es un problema y que los servicios que recibimos no merecen la pena".

A su juicio, "cuando cala este mensaje, la ciudadanía puede tener la tentación de apoyar otros modelos bastante menos democráticos". Ha criticado Unzu que UPN está "haciéndole el caldo gordo a la ultraderecha" y le ha reprochado que "llevan mucho tiempo ya intentando instalar en la sociedad una idea tan sencilla como peligrosa, que la acaban de volver a tripitir nuevamente: más impuestos, peores servicios; dicen que Navarra es un infierno fiscal y que, a cambio, el Gobierno de Navarra da cada vez peores servicios".

Para Unzu, este mensaje "provoca que cale un sentimiento contra el Estado de Bienestar, además de ser un mensaje demoledor contra el sistema que hemos construido entre todas y todas". En este sentido, ha defendido que "el Estado de Bienestar no se sostiene solo con discursos, se sostiene con recursos" y ha abogado por que "quien más tiene, más aporta". "La inmensa mayoría social entendemos que la fiscalidad navarra, lejos de ser un infierno, es el acceso al sistema público de salud, la formación de nuestros hijos e hijas, son las prestaciones o ayudas que recibimos cuando las cartas no nos vienen bien dadas", ha dicho.

La socialista se ha referido a la vivienda, "otra de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente entre la gente joven". "Hay frustración, además entendemos que haya frustración, porque encontrar una vivienda asequible se ha convertido hoy en una auténtica odisea", ha dicho, para valorar que se trabaja por poner en marcha "la ampliación de Sarriguren, con 6.000 nuevas viviendas, la mayoría protegidas", así como en Orkoien o en Etxabakoitz. "En Navarra no puede pasar lo que ayer pasó en Madrid con Mari Carmen, no puede pasar y vamos a trabajar para que nunca jamás pase lo que pasó ayer en la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Ha incidido también Unzu en el cambio climático, ya que "en Navarra hemos vivido sus duras consecuencias, temperaturas extremas, incendios, sequías, daños en nuestro ecosistema, problemas en la ganadería, agricultura y consecuencias muy directas para la salud". Y es que nos han advertido de que acabamos de pasar el verano más frío del resto de nuestras vidas", ha dicho, para insistir en que son necesarias medias de cuidado del medio ambiente porque esto es una "emergencia".

ULTRADERECHA

La parlamentaria socialista ha criticado a la ultraderecha, "uno de los mayores riesgos que tenemos por delante". "Cada vez está más envalentonada, ya no se esconde en absoluto, reivindica la dictadura, exhibe simbología nazi-fascista, normaliza el odio, agrede, acosa, ataca abiertamente la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad", ha afirmado, para señalar que "como Partido Socialista de Navarra, nuestro deber y nuestra obligación es y será plantarles cara, porque si no la ultraderecha acabará devorando derechos, libertades y avances sociales que hemos ido conquistando durante generaciones".

Unzu ha censurado que en "todo esto hay una responsabilidad política" ya que "UPN y Partido Popular están normalizando a la ultraderecha". "Todos los días, compran su discurso, asumen sus marcos y, cuando necesitan sus votos, les abren la puerta de las instituciones de par en par", ha expuesto, para señalar que "si por conseguir una Alcaldía, Vox exige a la señora Ibarrola -presidenta de UPN- competencias por ejemplo en igualdad, la señora Ibarrola no lo va a dudar ni un instante".

"Y si UPN necesitara los votos de Vox para llegar al Gobierno de Navarra, por supuesto que pactaría", ha sentenciado Unzu, para decir a la presidenta de UPN que "no va a necesitar a Vox para llegar al Gobierno de Navarra, porque no va a ser presidenta de Navarra, ni con la suma de Vox, ni con la del Partido Popular". "La ultraderecha no solo devora derechos, también devora a la derecha. Y, si no, piensen por qué UPN se tiene que esconder en una alianza con el Partido Popular si no es para ocultar el batacazo electoral", ha dicho.