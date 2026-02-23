UPN aboga por la licitación comarcal del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas por parte de la MCP

Archivo - Servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado que apoyará que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) licite el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, "algo que ya estaba en la hoja de ruta cuando, en noviembre de 2023, la asamblea general aprobó por unanimidad una modificación de los estatutos para que la MCP pudiera asumir las competencias de movilidad de cedidas por los distintos ayuntamientos de la Comarca", ha dicho.

Por ello, ha añadido UPN, ha votado en contra, junto al PP y al PSN, de la aprobación del protocolo conjunto entre la MCP y el Ayuntamiento de Pamplona, mediante el cual el consistorio licitará por su cuenta el servicio para Pamplona. En cambio, ha expuesto, ha instado al equipo de gobierno a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Pamplona la cesión de las competencias a la Mancomunidad, al mismo tiempo que piden a la MCP que licite el servicio "a la mayor brevedad posible".

"Hasta ahora, y a pesar de que la modificación de los estatutos se produjo a finales de 2023, ningún ayuntamiento de la Comarca ha aprobado la cesión de las competencias. Tampoco la MCP ha dado ningún paso hacia la comarcalización de un servicio que en Pamplona ha funcionado correctamente, y con una muy buena valoración por parte de los usuarios", han señalado los regionalistas.

En ese sentido, UPN ha apuntado que "desde que Asiron ocupa la Alcaldía el servicio se ha ido deteriorando hasta la situación actual, en la que se encuentra suspendido, lo que ha dejado en la estacada a cerca de 90.000 usuarios".