UPN acusa al Gobierno municipal de querer aprobar "de prisa y corriendo" un PEAU del Ensanche "plagado de errores"

Archivo - La candidata de UPN a la Alcadía de Pamplona, María Caballero. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado al equipo de Gobierno de querer aprobar este jueves "de prisa y corriendo" un PEAU del Segundo Ensanche "plagado de errores técnicos" en los planos incluidos en el documento y que, entre otras cuestiones, puede "agravar" los problemas de aparcamiento. Ha llamado a trabajar un nuevo plan "serio, riguroso, consensuado y que responda a las necesidades reales" del barrio.

Así lo ha reclamado la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, María Caballero, quien ha comparecido este miércoles en rueda de prensa acompañada de los concejales Aitor Silgado y Juanjo Echeverría.

"Bildu pretende aprobar un proyecto de enorme trascendencia para el futuro de Pamplona de manera chapucera, de espaldas a los vecinos y sin el rigor que merece una decisión de estas características", ha criticado María Caballero, quien ha destacado que es un documento "plagado de errores técnicos, que no ha contado con la escucha necesaria a los vecinos y a las asociaciones del Ensanche que presentaron casi cuarenta alegaciones".

Además, ha reprochado que se haya entregado este documento a los grupos para votarlo "de un día para otro", incorporándolo "fuera del orden del día" la víspera de una Comisión de Urbanismo "para dar el pase a pleno". En su opinión, "después de tener este plan olvidado durante más de un año, ahora les han entrado las prisas, quieren aprobarlo deprisa y corriendo, sin importarle si el documento responde realmente a lo que necesita el Segundo Ensanche".

Ha señalado que este PEAU fue aprobado inicialmente por el equipo de Gobierno liderado por UPN en junio de 2022 pero, tras la moción de censura que sacó a Cristina Ibarrola de la Alcaldía, "el actual equipo de Gobierno decidió guardarlo en un cajón y esperaron hasta junio de 2025 para hacer una nueva aprobación inicial".

Por otro lado, ha advertido de que el Plan "reduce un 43% las plazas de aparcamiento subterráneo" respecto al documento inicial de UPN y "suprime 1.395 plazas en superficie". Todo ello sin un "compromiso firme de ejecución de nuevos aparcamientos subterráneos que permitan compensar esas pérdidas". Ha señalado, además, que el Plan permite aumentar las viviendas en el barrio, lo que generará "más necesidades de aparcamiento".

María Caballero ha advertido de que "si cada vez resulta más difícil acceder al barrio y encontrar aparcamiento, estaremos perjudicando su atractivo comercial y poniendo en riesgo la actividad económica de muchos establecimientos".

Por otro lado, ha apuntado que, en determinadas calles, se abre la posibilidad de habilitar viviendas en planta baja, "aunque habrá que analizar hasta qué punto esa posibilidad puede llevarse realmente a la práctica mientras no cambien la normativa municipal y foral". También ha rechazado la inclusión de un nuevo impuesto vinculado a la división de viviendas: "No podemos decir que estamos necesitados de nueva vivienda e imponer nuevas cargas económicas para quienes quieran generar más oferta residencial".

A ello ha sumado que "se presenta como novedad la posibilidad de recrecer determinadas viviendas cuando esa posibilidad ya existía" y ha criticado que "se consolida la desprotección de las arcadas del Monumento a los Caídos".

Por todo ello, ha reclamado que se retire el documento para trabajar en uno nuevo "serio, riguroso, consensuado y que tenga en cuenta las necesidades del II Ensanche". En caso contrario, ha adelantado que UPN votará en contra.

Además, la candidata regionalista ha prometido que, si UPN vuelve a la Alcaldía, impulsará el PEAU que "este barrio necesita, contando con los vecinos, protegiendo al comercio, los espacios públicos y buscando soluciones reales al aparcamiento".

RETIRADA DE ÁRBOLES EN SARASATE "CON NOCTURNIDAD"

Por otro lado, Caballero ha considerado "escandalosa" la retirada de tres árboles "de un porte importante" del Paseo de Sarasate "con nocturnidad y con un gasto desmesurado" de 160.000 euros.

Algo que implica, ha afirmado, "desdecirse de todos sus planteamientos sobre el Paseo de Sarasate" cuando desde el Gobierno municipal se decía que no iba a haber afección a los árboles. En este sentido, ha recordado que la propuesta de UPN, rechazada entonces por la oposición, señalaba que, "según qué parte de la urbanización se hiciera, había que elegir entre árboles o urbanizar de una determinada manera".

Por todo ello, ha destacado que pedirá explicaciones al Gobierno municipal por una actuación realizada "con nocturnidad y con un gasto desmesurado".