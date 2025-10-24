UPN acusa a Salud de plantear el cierre de las urgencias rurales de una decena de localidades de Navarra

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado este viernes que el borrador sobre reorganización de las urgencias rurales elaborado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra plantea el cierre de servicios de urgencias en 11 centros de salud.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa, en la que ha mostrado "la oposición frontal de UPN a los recortes que este Gobierno está planificando para las urgencias rurales de Navarra". Esta medida supondría "la desaparición en varias localidades navarras de las urgencias nocturnas, e incluso en algunas localidades también las urgencias de tarde".

En concreto, al "cierre de las urgencias nocturnas de Olite ya llevado a cabo", se añadiría ahora la eliminación del servicio nocturno en Noáin, Orkoien, Huarte, Oronoz, Etxarri-Aranatz, Larraga, Andosilla, Villatuerta, Fustiñana y Cascante. En otros tres centros se propone, además, cerrar también por las tardes en Olite, Oronoz y Andosilla.

"Esto significa que 195 localidades de nuestra Comunidad foral, en las que residen más de 93.000 navarros y navarras, perderán la atención urgente en horario nocturno y en algunas de ellas también en horario de tarde", ha señalado.

Según la regionalista, "este plan se ha presentado siempre bajo la justificación de una supuesta mejora organizativa". "Pero en nuestra opinión, lo que supone en realidad es un retroceso gravísimo en la atención sanitaria que se presta en nuestra Comunidad foral", ha dicho, tras calificar este plan como un "recorte sanitario encubierto".

Tras considerar que "estamos hablando de una discriminación hacia el mundo rural", San Martín ha criticado que "se nos quiere vender la idea de que con esta medida se ganan médicos en atención primaria, pero la realidad" es que el Gobierno "no es capaz de hacer atractiva nuestra Comunidad foral para que vengan más médicos de familia" y "prefieren dar este tijeretazo" antes que "buscar soluciones de verdad".

"Si el Departamento de Salud lleva adelante este plan de reorganización de las urgencias rurales, nos tendrá enfrente", ha advertido San Martín, que ha apostado por "mantener abiertos todos los puntos de urgencias rurales de Navarra, buscar soluciones reales al déficit de médicos de familia, como están haciendo otras comunidades que ofrecen condiciones más atractivas, y apostar por el diálogo con los profesionales".

CESE DEL GERENTE DEL SNS

Preguntada por el cese de Alfredo Martínez como gerente del Servicio Navarro de Salud, San Martín ha respondido que "nosotros lo valoramos muy positivamente". "Creemos que el fracaso de la gestión sanitaria de Navarra tiene unos responsables, y uno de ellos sin duda es el gerente del Servicio Navarro de Salud, luego estamos de acuerdo con la decisión tomada", ha manifestado.

Sin embargo, ha considerado que "este fracaso tiene otros responsables, fundamentalmente dos por encima del gerente", el consejero, Fernando Domínguez, y la presidenta de Navarra, María Chivite.

Según San Martín, "cuando se inició esta legislatura había, por poner un ejemplo, en la lista de espera 60.000 personas esperando una primera cita con el especialista y a día de hoy hay 62.000". Domínguez, ha señalado, "entró en esta legislatura diciendo que iba a bajar 1.000 personas al mes la lista de espera", y Chivite "prometió 5.000 personas menos en 200 días". "Evidentemente, el fracaso es también responsabilidad de ellos, y lo que pedimos es que también asuman sus responsabilidades", ha manifestado.

Este cese, además, "refleja el 'modus operandi' del Departamento: una falta de planificación absoluta en todo lo que hace", ya que "ha cesado al gerente sin tener un sustituto".