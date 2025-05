UPN afirma que el PSN "huele a mafia" y los socialistas insisten en que "hay una cacería y sin pruebas"

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que el PSN "huele a mafia" y le ha advertido de que "no va a intimidar" a la formación regionalista. Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha insistido en que "hay aquí una cacería clara, hay un intento de manipulación de la opinión pública y, además, sin pruebas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Esparza ha criticado que desde el PSN "quieren callarnos" y "hoy nos sorprenden con que pretenden exigir responsabilidades a los parlamentarios por el uso que hacemos de las peticiones de información". "Quieren que no podamos hacer público nada, ninguna información que el Gobierno nos traslade", ha dicho, para señalar que hoy "han hablado directamente de unos correos con el tema de Belate". "Son inaceptables las amenazas de los socialistas", ha dicho.

"Nosotros vamos a seguir denunciando aquello que creamos que son prácticas irregulares, prácticas ilegales de un Gobierno ante quien haga falta. De hecho, en un momento determinado, la propia presidenta del Gobierno nos retó a llevar la adjudicación de Belate, a denunciarla, pues denunciada y en manos de la UCO", ha dicho, para indicar que UPN es un partido "serio" y "nosotros denunciamos lo que creemos que tenemos que denunciar ante quien corresponde, pero no damos ruedas de prensa después".

Esparza ha censurado que el PSN "lleva realizando una campaña de descrédito de todo aquel que osa cuestionarlo". "También quieren desacreditar a los grupos parlamentarios y a los políticos en una especie de imponer una ley del silencio, como si fueran la mafia siciliana", ha dicho Esparza, quien ha criticado que "no se puede denunciar nada, no se puede colaborar con la policía, y si no, atenerse a las consecuencias". "Que tenga claro el PSN que a UPN no lo va a callar", ha advertido, para comentar que "el PSN está muy nervioso y ellos sabrán por qué, quieren que aquí nos callemos todos y no nos vamos a callar".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "ya vale de mentir, de inventarse cosas" en torno a "cuestiones como la de Belate" y ha destacado el informe de la Cámara de Comptos, y que "no hay ninguna denuncia ante la Fiscalía". "Ya vale de intentar manipular para intentar tumbar gobiernos progresistas en Madrid y en Navarra", ha dicho, para insistir en que "hay aquí una cacería clara, hay un intento de manipulación de la opinión pública y además sin pruebas".

"Las mentiras e insinuaciones sin pruebas lo único que intentan es desprestigiar a la persona, humillar a personas, estigmatizar a personas para que no podamos salir a la calle", ha dicho Alzórriz, para exponer que "las cosas hay que probarlas y cuando salga ese informe famoso habrá que denunciar, si es que sale lo que se ha publicado en algunos medios, a quien haya filtrado esas cuestiones y no las haya llevado ante un juez". "Desde aquí, está habiendo una cacería y un intento de tumbar gobiernos progresistas, gobiernos democráticos votados por el pueblo, por todos los medios posibles", ha opinado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha indicado que "vamos a esperar a ver cuáles son el resultado de las investigaciones" de la UCO, "parece ser que existe un informe de la UCO sobre obra civil" y "parece ser que se relaciona al señor Cerdán dentro de cuestiones no muy responsables". "Ahora, como es lógico, todos los altos cargos del Partido Socialista, incluido también la propia presidenta del Gobierno de Navarra, parece ser que cierran filas en torno al señor Cerdán", ha indicado.

Según ha dicho, "independientemente del resultado de las investigaciones, debemos de recalcar que es cierto que existen indicios, ya no solo en torno a la figura del señor Cerdán en base a la documentación y a la información que vamos leyendo en los diferentes medios de comunicación, sino más información con respecto a Ábalos, a Koldo, al hermano de Sánchez, a la mujer de Sánchez, al fiscal general del Estado y a otros tantos y tantos cargos del Partido Socialista y aquí no ocurre absolutamente nada". "Sigue el Partido Socialista sin asumir ninguna responsabilidad y se atreven a culpar a los partidos de la oposición de supuestamente hacer una campaña, una cacería permanente contra ellos". "No sé si tienen memoria ellos, porque ellos sí que actuaron como una auténtica cacería en épocas anteriores", ha opinado.