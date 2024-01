UPN critica "la hipocresía" de Bildu con el proyecto de Sarasate al "incumplir las exigencias" que hizo a Ibarrola

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado "la hipocresía de EH Bildu" y ha mostrado su "perplejidad" ante su propuesta para reurbanizar el Paseo Sarasate, "saltándose ahora todas las exigencias de las que se sirvió para bloquear

de manera continuada la propuesta de Ibarrola mientras gobernaba

UPN". "¿Por qué no hacen lo que nos exigía a nosotros? Porque sabían que era imposible hacerlo como decían", ha expresado.

El equipo regionalista ha cuestionado, en un comunicado, que "EH Bildu y sus socios trataron de imponernos de manera ilegal el proyecto ZIP (uno de los tres ganadores del concurso de ideas de 2019), para el que querían que diésemos 50.000 euros a dedo". "Es decir, querían que prevaricásemos", ha indicado.

De hecho, ha expuesto UPN, en "una declaración presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin el 4 de septiembre de 2023, se instaba al equipo de gobierno a aceptar el resultado del concurso de anteproyectos para la reurbanización del Paseo de Sarasate, declarar el proyecto ZIP como ganador y aplicar la enmienda de 50.000 euros aprobada en febrero para encargar una actualización".

"¿Por qué hoy no le dan 50.000 euros a ese proyecto? ¿Por qué ya no dicen que ZIP es el proyecto ganador? Porque saben que es ilegal, algo que nos exigían hacer a nosotros. Querían que prevaricáramos. Es

vergonzoso", ha declarado la formación regionalista.

Desde UPN han criticado que "EH Bildu y sus socios solo se han dedicado a bloquear Sarasate para que no lo hiciese UPN". "Lo han retrasado tres años por un criterio partidista. No les han importado ni Pamplona ni los pamploneses", han subrayado, para señalar que "querían imponer la plataforma única garantizando que no se tiraban

árboles, mientras que los informes de los funcionarios municipales y de empresas externas decían lo contrario; hoy ya no dicen que no se tiran árboles, son ambiguos".

Según ha indicado UPN, "hay dos informes sobre arbolado que debían entregarse el día 31 de diciembre de 2023 de los cuales ahora ocultan su contenido". "Entendemos que es porque se talan árboles o porque ya no les importa que el proyecto no se haga en plataforma única", ha expuesto, para advertir de que "estaremos atentos".

El grupo regionalista ha manifestado que esperan que "no hayan mentido a los ciudadanos de Pamplona y que cumplan con lo que nos exigían: un proyecto de plataforma única en la que no se tala ningún árbol y en el que no hay rampas ni escaleras". "Si no es así, harán más evidente lo que ya sabemos hoy, que se han dedicado a bloquear por sistema", ha apuntado, para señalar que "es vergonzoso que el PSN haya sido cómplice de lujo de esta farsa".