UPN critica el "silencio de Chivite ante el homenaje a terroristas en Pamplona": "Necesita a EH Bildu"

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
UPN ha criticado el "silencio de la presidenta Chivite ante el homenaje que Sortu, formación que controla EH Bildu, ha rendido hoy en Pamplona a los terroristas Txiki y Otaegi".
La formación regionalista ha afirmado en una nota que "es un silencio cómplice que repugna porque está claro que obedece a una razón: necesita a EH Bildu para seguir en el poder, para pactar los presupuestos y para tapar la corrupción que le acorrala".
Desde UPN han reprochado a los socialistas que, "con la entrega de Pamplona a EH Bildu, están convirtiendo la ciudad en el santuario de veneración de los presos de ETA". "Ni Pamplona, ni Navarra, ni las víctimas del terrorismo merecen esto", han añadido.
Para UPN, "lo vivido en el Pabellón Anaitasuna es una nueva exaltación de ETA, porque se les homenajea por ser miembros de un grupo terrorista y no hay cuestionamiento alguno de la actividad criminal llevada a cabo por la banda a la que pertenecieron".
Los foralistas se han referido a las palabras del secretario general de Sortu en las que ha asegurado que criminalizar a los etarras Txiki y Otaegi es "criminalizar la lucha antifascista". "Se quiere construir el relato de que ETA ha luchado contra el fascismo, mientras exaltan el repugnante fascismo que practicó esta banda aniquilando y exterminando a personas inocentes y a defensores de la democracia y la libertad. ETA no fue sinónimo de libertad sino una organización terrorista que causó décadas de dolor y sufrimiento", han señalado.
Desde la formación foralista han mostrado su "indignación". "Estamos hartos de los continuos mensajes de apoyo a terroristas, de pancartas insultantes, de ataques a las víctimas de ETA, de participación de cargos de Bildu en actos proetarras y de homenajes a quienes perpetraron los más atroces crímenes y persecuciones". "Así es imposible construir ninguna convivencia real y sólida, basada en la condena del terrorismo y asentada en convicciones éticas y democráticas. En nuestro nombre, no", han concluido.