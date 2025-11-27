UPN dice que Chivite es "colaboradora necesaria de la trama corrupta" de Cerdán

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de ser "colaboradora necesaria de la trama corrupta" de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y le ha pedido de nuevo su dimisión y la convocatoria de elecciones.

En el marco de una pregunta en el pleno del Parlamento de Navarra, Esparza ha asegurado, tras conocer el último informe de la UCO, que "lo más probable es que aquí también se hayan cobrado comisiones del 2% por las obras que el Gobierno de Navarra ha adjudicado a empresas vinculadas con la trama" porque "todo parece indicar que es así".

Le ha contestado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha expresado su "pleno respeto a las diligencias judiciales" y la "máxima colaboración". A su vez, ha remarcado que "el control económico del gasto público se realiza de manera exhaustiva y, por supuesto, el Gobierno actúa siempre con máxima diligencia y transparencia".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo foral pidió al Tribunal Supremo personarse en la causa por si se hubiese producido "un posible daño patrimonial para la Hacienda Foral" que "no ha acreditado ningún informe conocido posteriormente". Respecto al último informe de la UCO, ha destacado que "en absoluto señala al Gobierno en ninguna ilegalidad".

En su réplica, Javier Esparza ha asegurado que el exsecretario de Organización del PSOE se valió de su "capacidad de influencia" sobre Chivite y su Gobierno para "adjudicar una determinada obra a quien corresponda" y lucrarse "de forma indebida". Según la UCO, ha subrayado, Cerdán "cobraba unos porcentajes y, evidentemente, lo hacía porque vendía que lograba él esa adjudicación".

Ha insistido en que, tanto Santos Cerdán como el empresario Antxon Alonso, "trasladaron que tenían capacidad de influencia para que proyectos cristalizaran". Y lo hicieron, ha asegurado, "con su colaboración" y porque "usted lo avalaba". "¿Tiene la cara de decir que no es suficiente para dimitir y convocar elecciones?", se ha preguntado.

Y ha dicho a los partidos que sostienen al Gobierno de Navarra y a EH Bildu que "después de todas las informaciones quien no ve lo que hay es porque evidentemente no quiere verlo".

Óscar Chivite le ha contestado acusándole de hacer de "juez y parte sin pruebas, sin resoluciones y confundiendo deseos con la realidad". Y ha subrayado que "la única certeza" respecto a las obras de Belate es que los técnicos que han comparecido en la comisión de investigación "han coincidido en considerar suficiente la motivación de sus valoraciones" y "han avalado que no hubo injerencia ni presión política y tampoco empresarial".

"Lo verdaderamente importante, que es lo que parece que a ustedes les duele, es que el Departamento de Cohesión Territorial sigue implicando en todos los retos de legislatura que tenemos asignados", citando la autovía A-15, el desdoblamiento de la N-121-A, la ampliación del Canal de Navarra o el Tren de Alta Velocidad.