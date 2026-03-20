UPN dice que había informes técnicos sobre la "inestabilidad" de Beloso y ve el sellado de las grietas "un parche"

La concejala de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Izaskun Zozaya. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado al equipo de gobierno de no tener en cuenta informes técnicos que advertían de la "inestabilidad" del talud en la cuesta de Beloso y de "desoír" las modificaciones al proyecto propuestas por este partido. Asimismo, ha considerado que el sellado de las grietas aparecidas en la zona son "un parche" y ha considerado que "el arreglo definitivo muy probablemente será más costoso".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa la concejala de UPN Izaskun Zozaya quien se ha preguntado si las recientes obras del carril bici en la cuesta de Beloso "han provocado este problema, han influido o si no se ha aprovechado para solucionar unos problemas que eran conocidos y estaban ya avisados y advertidos por parte de los técnicos".

En este sentido, ha destacado que "desde el inicio de la redacción del proyecto del carril bici existen diferentes informes técnicos del área de conservación urbana que alertan sobre la especial inestabilidad de talud en la cuesta de Beloso, así como de posibles afecciones que pueden producirse precisamente derivadas de las obras".

Por este motivo, ha explicado que, en 2023, UPN planteó una serie de modificaciones al proyecto que fueron "desoídas" por parte del gobierno municipal "forzando la aprobación y la adjudicación del proyecto que el Gobierno de Navarra realizó sin ningún cambio".

Zozaya ha resaltado que las modificaciones propuestas por los regionalistas fueron valoradas "positivamente" por los técnicos, leyendo un informe en el cual instaba a contemplar "un estudio de la zona ya afectada dado que en el momento de la obra quizás sea el momento de ejecución de alguna medida estabilizadora" y que valoraba que "la solución propuesta parece no eliminar la vegetación del talud, lo que supone cierto agarre y estabilización del terreno".

Así pues, ha defendido que la propuesta de UPN "establecía una menor afección al talud y, por lo tanto, era posible una menor inestabilidad y era posible que ello mejorara las obras de carril bici".

La edil se ha preguntado si estos informes técnicos "se tuvieron en cuenta en su día" y ha opinado que "parece ser que no fue así". Ante la realización de catas en la zona afectada, la edil ha opinado que "deberían haberse realizado antes, de forma que pudiese haberse valorado si el arbolado existente daba estabilidad al terreno, como apuntaban los informes".

Ha recordado que estas obras "costaron casi cinco millones de euros" y "en menos de un año nos encontramos en esta situación". Un problema, ha insistido, "conocido y avisado por los técnicos municipales en reiteradas ocasiones".

Para Zozaya, el sellado de las grietas aparecidas "no soluciona el origen del problema y se trata de un mero apaño que es fruto de la falta de previsión y de la improvisación con la que ha actuado el equipo de gobierno". Y ha advertido de que "el arreglo definitivo muy probablemente será más costoso y podría conllevar el levantado del tramo afectado y recién ejecutado".

Por otro lado, preguntado por el Plan de Convivencia de Pamplona acordado por EH Bildu y PSN, la concejala de UPN ha dicho que "es una cuestión que está prácticamente en la calle". "Al final vemos que el Plan de Convivencia a veces es coartado por las propias actuaciones que se realizan en la calle y que quiebran el día a día", ha añadido, para exponer que "UPN siempre estará por el diálogo y por la convivencia".