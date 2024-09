UPN, EH Bildu, PPN y Vox sacan adelante una ley para extender el complemento de productividad en Hacienda

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con el voto favorable de UPN, EH Bildu, PPN y Vox, una proposición de ley foral para extender entre el personal de Hacienda el complemento de productividad dirigido a incentivar el trabajo de los profesionales en la lucha contra el fraude fiscal.

La iniciativa aprobada es el resultado de una proposición de ley presentada por UPN y que ha sido enmendada por EH Bildu. PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

La proposición de UPN explica que este complemento se percibe en la actualidad únicamente por el personal del área de inspección y por los técnicos de Hacienda del área de gestión, "excluyendo del mismo al resto del personal que presta sus servicios en el organismo autónomo y que participa, con su trabajo diario, en la lucha contra el fraude fiscal junto con los que ya perciben el citado complemento".

UPN señala que "esta situación discriminatoria, que no se produce en la Agencia Tributaria Estatal, se pretendió corregir en el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019, existiendo el compromiso del Gobierno de Navarra de realizar dicha corrección en el año 2018". "Transcurridos seis años desde que venció dicho plazo la realidad es que la situación discriminatoria persiste, afectando a la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal en Navarra", destaca la formación regionalista.

Por ello, ha presentado una proposición de ley para modificar el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

EH Bildu ha presentado una enmienda, aceptada por UPN, que incluye que "la percepción del complemento de productividad que se aprueba mediante la presente ley foral para el personal adscrito al organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra que no lo percibe en la actualidad se llevará a efecto de forma progresiva". "Una vez que se desarrolle el proceso de negociación colectiva que proceda se aplicará al personal afectado en tres ejercicios presupuestarios sucesivos, de tal forma que en cada uno de ellos se reconozca hasta un cinco por ciento sobre el sueldo inicial del correspondiente nivel", plantea. La enmienda ha contado con el voto favorable de UPN, EH Bildu y Vox. El resto de grupos han votado en contra.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha afirmado que en la Agencia Tributaria Estatal y en las Haciendas forales vascas "todos los trabajadores participan en el complemento de productividad", tras lo que ha criticado que "otra vez el Gobierno de Chivite utiliza la foralidad para tratar peor a los navarros".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha indicado que "no procede" esta ley foral y ha afirmado que "estamos intentado ordenar la función pública, estamos intentando llegar a acuerdos con los sindicatos, con otros partidos políticos, y lo que no estamos haciendo es engañar". Jurío ha señalado que "UPN presenta esta proposición no porque realmente piense que la situación es discriminatoria", sino porque "quiere hacer daño al Gobierno". Además, ha dicho a UPN que para esta votación necesita los votos de EH Bildu. Así, ha manifestado que los regionalistas "pierden cualquier legitimidad para achacar falta de legitimidad a este Gobierno" si aceptan los votos de la formación abertzale.

Además, ha señalado que EH Bildu actúa con su enmienda "por interés político" y ha afirmado que en la práctica esa enmienda "no aporta nada". "Lo que ha introducido Bildu es que se lleve a negociación colectiva y que el Gobierno pueda decirles que no les corresponde un 15%, que les corresponde un 1%", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "si se aprueba esta modificación del estatuto, el personal de Hacienda debería ser consciente de que no hay un derecho subjetivo automático para cobrar un complemento del 15% de productividad, tendrá que intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno para concretar cómo se cobra ese 15%, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados".

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha señalado que su grupo puede "coincidir en que la reclamación de los profesionales es totalmente legítima, máxime cuando se introdujo en el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019", pero ha advertido de que es un incremento retributivo "relevante" y que "afecta sin género de duda a una de las materias que nuestra legislación foral somete a la negociación colectiva", por lo que ha expresado su rechazo a la proposición.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "extender el complemento de productividad a toda la organización -Hacienda- supone una inversión muy rentable para las arcas forales" y ha destacado que, según datos del propio Gobierno de Navarra, "los importes recaudados en la lucha contra el fraude fiscal en gestión llegan a doblar, en muchos ejercicios, el importe recaudado por inspección en la lucha contra el fraude fiscal".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha señalado que esta proposición pone en un "aprieto" a su formación, porque le plantea "cómo votar no a la mejora de las condiciones salariales de personas trabajadoras de la función pública", pero ha indicado que "si presentásemos una proposición de ley cada vez que queremos mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración pública, mañana se nos acabará el presupuesto".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha destacado que la Administración "tiene la facultad de fijar las retribuciones de sus empleados, pero no es admisible la arbitrariedad y no son admisibles los agravios comparativos, como se dan en este caso". "Resulta que a nivel estatal se les asigna a todos los profesionales y en Navarra, no", ha señalado.