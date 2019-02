UPN, Geroa Bai y PSN, favorables a la concesión del aval para la reforma de El Sadar

Publicado 14/02/2019 22:07:08 CET

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN, Geroa Bai y PSN se han mostrado este jueves favorables a que el Gobierno de Navarra conceda el aval al Club Atlético Osasuna para la reforma del estadio de El Sadar.

Con estos apoyos, el proyecto de ley que tendría que remitir el Gobierno al Parlamento foral para la concesión del aval tendría la mayoría necesaria.

En concreto, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "si el Gobierno presenta el aval en el Parlamento, contará con el apoyo de UPN, un partido que siempre ha estado apoyando a Osasuna". "Creemos que es un proyecto de todos los navarros y es una institución de esta tierra. Sé que el Gobierno está hablando con Osasuna y esperamos que a la mayor brevedad posible podamos tenerlo encima de la mesa y haya mayoría suficiente que lo avale en el Parlamento", ha indicado.

Esparza ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "Osasuna estuvo a punto de desaparecer y gracias a una ley que apoyamos algunos en 2014 no ha desaparecido, afortunadamente el club ha podido devolver parte de la deuda al conjunto de los navarros y creo que las cosas se están haciendo bien". "Un aval para hacer una mejora e invertir en una instalación que es propiedad del propio gobierno no debiera tener problemas", ha indicado, para señalar por ejemplo que en la Comunidad Autónoma Vasca "no es que se avala, es que se ponen directamente decenas de millones de euros para estadios nuevos, como en el caso de la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao y el Alavés".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que ya comunicaron al presidente de Osasuna que "en principio no íbamos a poner ninguna pega" a la concesión del aval. "Es necesario que el Gobierno apruebe una ley y si el club tiene el visto bueno de algún banco, de entrada ya les dijimos que no íbamos a poner ninguna pega. Pueden contar con nuestro apoyo", ha indicado, para señalar además que "la situación ha cambiado radicalmente" con respecto a 2014. "Osasuna está pagando las deudas como debe, por lo tanto la situación es completamente distinta, y esto no es un préstamo directo sino un aval, con lo cual facilita las cosas", ha destacado.

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que "en principio" su partido tiene una postura favorable a la concesión del aval, "a expensas de conocer los detalles". "Nosotros apoyamos la ley de Osasuna, fuimos súper criticados por ello, pero la ley salvó al club y el club ha cumplido con creces todo lo contemplado en la ley. Ha pagado la deuda antes de lo establecido, y si podemos echarle una mano, lo haremos", ha añadido.

Chivite ha considerado que la anterior etapa de crisis en el club "está más que superada y la situación es distinta, pero aún así los socialistas también estuvimos cuando la situación era mala". "Si no se llega a aprobar la ley, habría que ver en qué situación estaría Osasuna", ha advertido la dirigente socialista, para reiterar su posición favorable al aval a la espera de conocer los detalles.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que su grupo ha mantenido conversaciones con el Gobierno sobre este asunto y está a la espera de que el Ejecutivo "plantee una solución definitiva y en función de esa solución tomaremos una posición". "Creemos que hay elementos distintos a la situación que se produjo en 2014 cuando se aprobó la ley de rescate de Osasuna y esos elementos distintos pueden llevarnos a una posición distinta, pero en todo caso estamos pendientes de que el Gobierno nos elabore un informe que tiene comprometido hacer con el cuatripartito", ha dicho, para señalar que espera que este tema se resuelva a lo largo del mes de marzo.

La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha apuntado que "tenemos importantes cuantías de avales fallidos que han sido cuantificados y creemos que hay que medir mucho en qué condiciones se otorga ese aval de cara a no incrementar esos avales que otorga el Gobierno de Navarra y que, sin garantías, es un dinero público que se pierde". "Esto es lo que habrá que estudiar en profundidad", ha indicado.

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "nuestro interés y apoyo a Osasuna es máximo pero tenemos que conocer las condiciones del aval en mayor profundidad". "Es necesario que el club tenga las mismas exigencias que cualquier otra empresa que lo solicitase pues estamos hablando del dinero de todos los navarros", ha resaltado.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que su grupo "no ha dado el sí todavía" al aval y ha apuntado que "Osasuna es una entidad privada y tenemos muchas dudas respecto a que el Gobierno tenga que destinar fondos públicos para ello". "No obstante, lo estamos analizando porque depende mucho de cómo se estructure y cuál sea la propuesta concreta. Estamos estudiándolo. Por otro lado parece que Osasuna va bien, está en la cabeza de la clasificación y entendemos que el club va a tener una dotación presupuestaria mayor para poder hacer frente a todas las obras que tiene que hacer", ha asegurado.