UPN de Pamplona critica el "escandaloso sobrecoste" en las obras de Pío XII

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este martes el "escandaloso sobrecoste que se ha producido en las obras de reurbanización de la avenida Pío XII, que asciende a un 29,33%".

Se trata, según han detallado en una nota de prensa, "de 549.943 euros más sobre el presupuesto inicial de 1.875.313,59 euros, por lo que este incremento ha elevado el coste total de esta segunda fase a más de 2,4 millones de euros", una cantidad "absolutamente desproporcionada para un proyecto que elimina 36 plazas de aparcamiento", ha criticado la formación foralista.

Desde UPN han calificado esta situación como "una auténtica barbaridad" y han anunciado que exigirán la comparecencia del concejal de Proyectos y Movilidad, Borja Izaguirre, para que dé "explicaciones claras" sobre las "causas de este encarecimiento y los motivos que han provocado este evidente despilfarro de dinero público".

UPN ha añadido que la primera fase del denominado 'corredor sostenible' de Pío XII, llevada a cabo entre 2018 y 2019, "ya tuvo un coste extra del 22%, lo que le supuso" al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, "un tirón de orejas por parte de la Cámara de Comptos".

"En total, sumando el coste de las dos fases, el gasto final ha superado los 4 millones de euros a los pamploneses. Todo, para una avenida cuyo resultado final no ha supuesto ningún cambio relevante para la ciudad", han subrayado.

UPN ha advertido además de que "la eliminación de plazas de carga y descarga en la avenida supondrá un golpe grave para el comercio local, que ya ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por el impacto negativo que estas medidas tendrán en sus negocios".

"Se han gastado una millonada para perjudicar al comercio local, eliminar aparcamientos y empeorar la calidad de vida de los vecinos, todo ello sin escuchar a nadie", han apuntado los regionalistas, que han manifestado que "el alcalde ha vuelto a demostrar que su concepto de participación es un simple postureo: solo la aplica cuando el resultado está garantizado para él", han remarcado.

Por último, los foralistas han considerado que este proyecto se ha desarrollado, además, "sin consultar ni a los vecinos ni a los grupos políticos de la oposición, pese a que Asiron se vende como un firme defensor de la participación ciudadana".

Desde UPN han criticado el, a su juicio, "doble rasero" del alcalde. "En otros barrios como el Casco Viejo, la Txantrea o San Jorge se han abierto procesos de participación vecinal para diversas actuaciones. Sin embargo, en Iturrama, donde Asiron sabía que la opinión vecinal sería contraria, ni siquiera ha preguntado -algo que tampoco hizo en la primera fase-. Este alcalde solo fomenta la participación cuando sabe que el resultado le va a favorecer", han subrayado.