UPN de Pamplona critica "falta de rigor" de Asiron "al seguir adelante con el traslado de las esculturas de Sarasate"

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este viernes la "falta de rigor" del alcalde, Joseba Asiron, "al seguir adelante con el traslado de las esculturas del Paseo Sarasate a la Taconera, a pesar de que el asunto está siendo cuestionado judicialmente y, sobre todo, de que requiere una modificación del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Casco Antiguo, lo cual no ha ocurrido".

Según ha continuado UPN, el Ayuntamiento ha anunciado la adjudicación de las obras de traslado por un importe de 155.577,84 euros, así como la redacción de una modificación del Plan Municipal para "asegurar que las esculturas mantengan, en su nueva ubicación, el mismo nivel de protección del que gozan actualmente". "Este hecho supone una contradicción evidente, ya que el propio equipo de gobierno admite tácitamente que no está actuando conforme al ordenamiento jurídico, al reconocer la necesidad de cambiar el Plan Municipal. Es decir, sabe que, si no modifica el Plan, que es lo que pretendía, va a perder la demanda anunciada por UPN ante su actuación ilegal", ha expuesto UPN.

Los regionalistas han subrayado que, en lugar de esta actitud "unilateral" para trasladar las esculturas, "el alcalde debería haber optado por alguna de las dos alternativas más lógicas que tiene sobre la mesa: esperar a la resolución judicial que se encuentra pendiente o modificar previamente el PEPRI, cumpliendo con los trámites urbanísticos necesarios". "El actual plan imposibilita su traslado a otra ubicación", ha expuesto.

Asimismo, UPN ha criticado "el oscurantismo de Asiron con esta actuación en Sarasate". "Nos está negando los informes a los que tenemos derecho para ejercer nuestra labor de oposición con el único fin de intentar tapar su actuación chapucera e ilegal. El equipo de gobierno no nos ha dado acceso al expediente, no nos han dado copia de los informes solicitados a Príncipe de Viana y no contesta ni a los correos que les hemos enviado en relación con este asunto", ha dicho.

Los regionalistas han insistido en que este procedimiento evidencia "la ausencia de respeto a la normativa urbanística, la falta de seriedad en la gestión municipal y el riesgo de emplear recursos públicos en una actuación que podría ser declarada ilegal". "Esta es otra muestra más de cómo Asiron antepone su sectarismo ideológico a los intereses generales y al respeto a la normativa urbanística de Pamplona. Actúa como si Pamplona fuera su cortijo", han afirmado desde UPN, que ha vuelto a reclamar al alcalde que "paralice de inmediato el traslado de las esculturas hasta que exista una resolución judicial o se haya modificado formalmente el PEPRI, garantizando así la legalidad, la protección del patrimonio y el buen uso de los fondos públicos".