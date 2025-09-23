UPN de Pamplona exige trasladar el homenaje a Sarasate a "su fecha tradicional" tras el "fracaso" del 20 de septiembre

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado en la Comisión de Presidencia del Consistorio pamplonés "el fracaso que, por segundo año consecutivo, ha supuesto la celebración del homenaje a Pablo Sarasate el 20 de septiembre", y ha exigido al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, "volver a trasladarlo a su fecha tradicional, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fecha en la que se venía celebrando desde el año 1916".

En una nota de prensa, los regionalistas han afirmado que "Asiron ya trató de cambiar la fecha del homenaje en 2018 y el año pasado lo hizo definitivamente, de forma unilateral y en contra de la voluntad de la familia y de los grupos municipales que la apoyaban". A su juicio, "el resultado no puede ser más evidente".

"Si el año pasado ya fue un fracaso -sin participación de la ciudadanía ni de ningún miembro de la familia del músico-, este año hay que añadir que únicamente han participado 11 de los 27 concejales, de los que solo 4 forman parte del equipo de gobierno. No tiene ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que, cuando se celebraba el 1 de noviembre -día festivo y en el que muchas personas se acercan al cementerio- sí era un acto que contaba con una importante participación, tanto ciudadana como de la familia, lo que ponía en valor la figura del músico más ilustre de Pamplona", han explicado desde UPN.

Los foralistas también han criticado que "el mismo día 20 de septiembre" se les comunicara, "ya en el cementerio, que se iba a colocar un ramo de flores adquirido por el Ayuntamiento en el panteón de Arturo Campión, sin dar ningún motivo o argumento para ese homenaje municipal", y han demandado que, "en adelante, se comunique este tipo de actos con anterioridad en Junta de Portavoces, punto que ha salido aprobado".

"Sin entrar a valorar el caso concreto, los actos de reconocimiento u homenaje deben de ser planteados en la Junta de Portavoces y comunicados con anterioridad a todos los miembros de la corporación. Estamos hablando de actos institucionales y no pueden ser resultado de la voluntad unilateral del alcalde. Asiron se está acostumbrando a hacer y deshacer a su antojo, pero el Ayuntamiento de Pamplona no es su cortijo, por mucho que él lo crea así", han concluido desde UPN.