UPN pide que Polo comparezca de nuevo en la comisión de investigación para que "aclare mentiras y contradicciones"

Archivo - El presidente de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Jesús Polo Soriano, en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. - MIGUEL OSÉS - Archivo

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN va a volver a solicitar la comparecencia de Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación de la obra de duplicación de los túneles de Belate, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

El motivo que aducen los foralistas es doble. "Por un lado, que aclare mentiras y contradicciones que se han puesto de relieve durante el desarrollo de la comisión; y, por otro, que explique su papel en la autorización del sobrecoste de las obras cuestionado por la intervención general del Gobierno de Navarra", ha explicado UPN en una nota.

Así, el partido foralista sostiene que ha encontrado "mentiras y contradicciones entre lo declarado por el señor Polo y por otros comparecientes que le sucedieron en la comisión, así como incongruencias con lo relatado y con la documentación que se ha ido recibiendo".

Entre otras cuestiones, se refieren al motivo del "incidente" que tuvo con el ingeniero vocal de la mesa de Belate Guillermo Vallejo, acerca del que afirmó que no tenía nada ver con la adjudicación de Belate, o los envíos que supuestamente recibió con las puntuaciones por los miembros técnicos de la Mesa. "O nos falta documentación o no nos cuadran los correos que tenemos con las explicaciones que dio Jesús Polo en la comisión", han añadido.

Asimismo, para UPN, "el presidente de la mesa tiene que explicar los intentos de influir que ejerció sobre algunos de los miembros que, al igual que él, tenían que valorar las propuestas de las diferentes empresas que se presentaron a la adjudicación", algo que consideran "de la máxima gravedad".

"El papel del señor Polo fue fundamental en la adjudicación que se está investigando y creemos que es necesario que se aclaren todas las dudas acerca de su participación", han señalado.

Por otro lado, han explicado, "como director del Servicio de Nuevas Infraestructuras tuvo una actuación relevante de cara a la autorización del sobrecoste de las obras, que, como es sabido, ha generado el reciente informe de reparo suspensivo del interventor general del Gobierno de Navarra". "Consideramos que el señor Polo también tiene que dar explicaciones de este asunto, que en realidad es solo la punta del iceberg de una adjudicación que apesta por todos lados", han concluido.