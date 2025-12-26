UPN pide que la simplificación de la PAC "priorice al agricultor profesional"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido que la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) que está llevando a cabo el Parlamento Europeo, "una demanda compartida por el conjunto del sector, priorice al agricultor profesional, predominante en Navarra".

En un comunicado, ha advertido de que "no toda simplificación es positiva si no se enfoca correctamente, de forma especial en comunidades como Navarra, donde el peso de la agricultura profesional y activa es determinante para la economía, el empleo y el territorio".

"Si no, corremos el riesgo de que en Navarra los avances no tengan efectos reales sobre los problemas de fondo del sector: exceso de burocracia en el núcleo duro de la PAC, inseguridad normativa, controles redundantes y una falta de apoyo claro a la renta agraria", ha explicado.

Los regionalistas han señalado que "las medidas aprobadas, centradas en perceptores de hasta 3.000 euros en ayudas, pueden aliviar trámites a explotaciones muy pequeñas o de actividad marginal, pero tienen un impacto limitado en la realidad del agricultor profesional, que es quien vive del campo, asume el riesgo productivo y sostiene la producción de alimentos".

Desde UPN defienden que "simplificar burocracia es necesario" pero "simplificar no puede equivaler a relajar controles por el mero hecho de ser pequeño perceptor. El uso de fondos públicos y el cumplimiento de las normas ambientales deben evaluarse con criterios de actividad real, riesgo e impacto, no únicamente por tamaño administrativo. De lo contrario, se corre el riesgo de establecer una PAC con dos velocidades: exigente con quien produce y laxa con quien apenas tiene actividad".

Por ello, han exigido que la PAC "debe priorizar a quien vive del campo, no incentivar la fragmentación artificial de explotaciones ni la titularidad pasiva. La simplificación debe llegar donde de verdad duele: al agricultor profesional que mantiene viva la agricultura, el medio rural y la soberanía alimentaria".

"La PAC no puede convertirse en un sistema cómodo para quien apenas tiene actividad y asfixiante para quien vive de la agricultura: Navarra necesita una política agraria pensada para el agricultor profesional", han concluido.