UPN-PP afirma que "con un gobierno socialista de la mano de Bildu" no se habría hecho Itoiz ni el Canal de Navarra

Archivo - El candidato de UPN-PP al Senado, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Senado por la coalición UPN-PP, Javier Esparza, ha afirmado que "con un gobierno socialista de la mano de EH Bildu en España y en Navarra no se hubiera hecho ni el embalse de Itoiz ni el Canal de Navarra".

Así lo ha asegurado durante la visita de los candidatos de la coalición a la presa de Itoiz en la que ha defendido que "Navarra necesita un Plan de Inversiones del Estado con presupuesto, calendario y plazos". En este sentido, ha avanzado que exigirán al Estado que "se cumplan los acuerdos de inversiones en Navarra".

El candidato al Senado ha señalado que "con todo lo que padecimos quienes defendimos las obras del Embalse de Itoiz y Canal de Navarra, es un orgullo que cada día que pasa se ve más clara su utilidad". No obstante, ha criticado que desde que el Gobierno de UPN adjudicó en 2014 la ampliación de la primera fase, "no se ha dado una palada de tierra para que el agua llegue a la Ribera". "Hay que desbloquear el proyecto y licitar las obras de la segunda fase de una vez", ha reclamado.

Asimismo, en lo que respecta a infraestructuras hidráulicas, ha abogado por "desbloquear" el proyecto de recrecimiento de Yesa, "ya que afecta positivamente a Navarra".

En cuanto al TAV, el candidato al Senado ha exigido impulsar el TAV en todos los tramos pendientes del corredor navarro, desde Zaragoza hasta la conexión con la Y vasca y con estación en Tudela fuera del casco urbano, así como "clarificar cuándo se dispondrá de vía en ancho internacional en todo el recorrido".

"Somos los últimos de España en conectarnos con Madrid en alta velocidad y no vamos a tolerar que se racanee con Navarra, después de que Navarra haya contribuido a realizar el 1,6% de toda la red de alta velocidad española", ha señalado. Y ha reclamado "planificación temporal de las obras y financiación".

Esparza ha defendido también "agilizar" las obras pendientes de la autovía Soria-Tudela y la autovía a Jaca en Aragón. Sobre las conexiones aéreas, ha criticado que al Aeropuerto de Pamplona-Noáin "sólo se le vayan a destinar 28,7 millones de euros en los próximos años frente a los 469 millones que el Estado prevé destinar a los aeropuertos vascos". "Se debe impulsar al mismo nivel", ha demandado.

Además, ha exigido que Navarra disponga de una red eléctrica "con capacidad suficiente para atender todas las demandas energéticas de algunas zonas de Navarra que todavía hoy no están solventadas".