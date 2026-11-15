UPN-PP se compromete a defender "acuerdos dignos" y que "Navarra jamás será moneda de cambio"

La cabeza de lista de UPN-PP al Congreso, Leticia San Martín, interviene en un acto de campaña en en la plaza Consistorial de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de UPN-PP al Congreso, Leticia San Martín, ha destacado el compromiso de la coalición de defender "acuerdos dignos, transparentes y responsables" y que "ninguna negociación política convertirá el futuro de la Comunidad foral en una contrapartida para alcanzar o para conservar el poder". "Navarra jamás será moneda de cambio", ha manifestado.

San Martín ha hecho esta afirmación en un acto de campaña que la coalición ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, "escenario de la indigna moción de censura" que dio la Alcaldía a Joseba Asiron, de EH Bildu, "y que nos recuerda algo que en política no deberíamos de olvidar: que los principios nunca deberían sacrificarse por alcanzar o por conservar el poder a cualquier precio".

La candidata ha trasladado el compromiso de la coalición UPN-PP de que "Navarra nunca será moneda de cambio, nunca jamás". "Los que amamos esta tierra, los que luchamos por defender los derechos de todos los navarros y navarras, nunca utilizaremos de la manera que ha utilizado el Partido Socialista de Pedro Sánchez y María Chivite esta tierra", ha destacado.

"La deriva de este PSOE es bien conocida en estos últimos años y somos conscientes de que son capaces de absolutamente todo con tal de mantenerse en el poder. Un PSOE al que ya no le importa lo que se defiende, sino lo que se consigue a cambio, los principios los abandona cuando ya no le convienen, incumple las promesas sin el menor de los reparos y los compromisos con los ciudadanos los sacrifica por meros intereses partidistas", ha criticado. "Los conocemos bien y sabemos que son capaces de todo y volverán a hacerlo en el momento que lo necesiten", ha advertido.

"Nos cansamos de escuchar cómo Pedro Sánchez repitió que nunca jamás pactaría con Bildu. Cómo Elma Saiz prometía a todos los pamploneses y pamplonesas que nunca haría alcalde a Asiron y que Pamplona era su sitio. Y cómo María Chivite apuntaba a EH Bildu como una de las líneas rojas", ha recordado. "María Chivite traspasó la línea roja, Pedro Sánchez pactó con Bildu y Elma Saiz abandonó Pamplona a todo correr mientras el Partido Socialista hacía alcalde a Joseba Asiron", ha reprochado.

"Nos mintieron, mintieron a todos porque sabíamos que esto lo tenían planificado desde hace mucho tiempo", ha afirmado Leticia San Martín, que ha asegurado que "absolutamente todo para este Partido Socialista ha quedado subordinado a conservar el poder. Incluso son capaces de darle poder institucional a EH Bildu" y "son capaces de traicionar la memoria de todas esas personas que han sido asesinadas en esta tierra por pensar diferente".

En este sentido, ha censurado los gritos de 'UPN kanpora'(Fuera UPN) en el acto de campaña del pasado viernes en el que participó el presidente Pedro Sánchez. Una proclama de las "algaradas de Bildu, como gesto de desprecio y de odio a la principal fuerza política de esta Comunidad foral". "A nosotros los que nos sobran en esta tierra son los violentos, los corruptos, los mentirosos, los que están dispuestos a todo por el sillón. Lo que nos sobran son las políticas sectarias de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

"El PSN ha pasado de condenar estos gritos a aplaudirlos", ha rechazado San Martín, que ha asegurado que "prácticamente nada les diferencia de EH Bildu, con lo cual votar al PSN prácticamente se ha convertido en lo mismo que votar a EH Bildu". Frente a ello, ha destacado que la coalición UPN-PP se compromete a "defender acuerdos dignos, transparentes y responsables con la Constitución, con las instituciones y con la memoria de las víctimas del terrorismo. A poner los intereses de todos los navarros y navarras por delante de cualquier interés partidista. A defender que ninguna negociación política convertirá el futuro de nuestra Comunidad foral en una contrapartida para alcanzar o para conservar el poder".

"Porque los gobiernos pasan, porque nosotros los políticos pasaremos pero Navarra permanecerá y con nosotros Navarra jamás será moneda de cambio y seguirá siendo una Comunidad foral y española", ha subrayado, para añadir que "eso es lo que también nos jugamos el próximo 29 de noviembre". Y ha asegurado que "la única alternativa aquí en Navarra para hacer frente a todo esto es la coalición de UPN-PP". "Vamos a devolver la decencia a la política que ha pisoteado el PSOE de Elma Saiz, María Chivite y Pedro Sánchez".