Acto electoral de este jueves. - UPN-PP

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Senado por la coalición UPN-PP Miguel Aguirre ha defendido la reducción de los plazos legales de resolución de las prestaciones por dependencia para "acabar con las listas de espera" y "unificar en un único procedimiento el reconocimiento del grado de dependencia y de la prestación correspondiente".

Aguirre, que ha realizado estas declaraciones junto al centro de día de Noáin acompañado por otros candidatos de la coalición, ha señalado que el plazo de seis meses que establece la normativa desde la solicitud de valoración de la dependencia hasta la resolución de la prestación "se incumple sistemáticamente".

Ha abogado por que "los derechos económicos de la persona afectada tengan efectos desde la fecha de presentación de la solicitud, cuando la Administración no resuelva dentro del plazo establecido". "No puede ser que una persona pierda derechos por la lentitud de la propia Administración", ha criticado.

Asimismo, ha reclamado más financiación estatal para que se cumpla la Ley de Dependencia, "un aumento en la aportación que debe ir orientado a más horas de ayuda a domicilio, más plazas residenciales cuando sean necesarias, más servicios de atención y más apoyo para las familias que cuidan".

El candidato al Senado por UPN-PP ha señalado también que muchas personas mayores quieren permanecer en su entorno, en sus casas, y que "se debe hacer todo lo posible para que puedan hacerlo". Para ello, ha destacado la necesidad de "impulsar y reforzar" servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia avanzada, así como facilitar ayudas para adaptar las viviendas: eliminar barreras, instalar elementos de apoyo y hacer que una casa pueda seguir siendo un hogar seguro cuando aparecen las dificultades propias de la edad.

Finalmente, se ha referido a las personas que cuidan, "unos cuidados que recaen fundamentalmente en un familiar". A este respecto, ha defendido que dedicar años al cuidado de un familiar no termine convirtiéndose también en una penalización para su futuro, por lo que ha propuesto garantizar que la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no se vea perjudicada por el tiempo dedicado a las personas dependientes. "Queremos impulsar un cambio de modelo que favorezca los cuidados en casa y más apoyo a las familias cuidadoras. Para poder hacerlo, pedimos a los navarros un apoyo mayoritario a la coalición, un apoyo que haga posible el cambio de las políticas en España. Y eso pasa por concentrar el voto en UPN-PP tanto al Congreso como al Senado", ha concluido.