UPN y PPN anuncian enmiendas a la totalidad al proyecto de las medidas fiscales del Gobierno

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN y PPN han anunciado este lunes sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de medidas fiscales acordado la pasada semana entre el Gobierno foral y EH Bildu.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "se trata de una reforma fiscal que no satisface, que no es un cambio de modelo y que sigue tratando injustamente a miles de navarros y a nuestro tejido económico y empresarial". "Este Gobierno acaba de determinar con esta ley que somos ricos todos aquellos que cobramos más de 32.000 euros en Navarra, ya que a todas esas familias que ingresan más de 32.000 euros no se les alivia fiscalmente", ha dicho.

Según ha continuado, "han presentado una ley de medidas fiscales acordada entre los cuatro y como gran éxito plantean que se eleve ese mínimo para declarar el IRPF hasta los 17.000 euros". "UPN planteó ya este último año una iniciativa para que se hiciera hasta los 19.000 euros porque son las personas que menos salarios tienen, son las personas más vulnerables de esta sociedad pero este Gobierno no quiso hacerlo".

Esparza ha señalado que "desde el punto de vista del IRPF planteamos también una medida, que vamos a seguir insistiendo en ella porque creemos que es buena, que es que los jóvenes menores de 30 años que cobran menos de 30.000 euros no tengan que hacer declaración de IRPF porque así se ayuda a la gente joven de una manera clara, de una manera concreta, que puedan ir ahorrando para intentar meterse en un futuro en un proyecto de vida".

Sobre el Impuesto de Sociedades, ha dicho que "lo que se plantea puede ayudar a algunas empresas, a las grandes empresas, pasar del 28 al 25 si cumples unos requisitos, pero no todas cumplirán esos requisitos". "Se iguala a lo que ya tiene toda España, del 28 al 25. Las comunidades de régimen común están en el 25, pero hay una que no es de régimen común, que es Vizcaya, que tiene el 24; seguimos estando peor que nuestros vecinos", ha dicho, para afirmar que lo planteado por el Ejecutivo "nos parece insuficiente".

También el portavoz del PPN, Javier García, ha anunciado este lunes que han registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de medidas fiscales del Ejecutivo foral porque "no compartimos el modelo fiscal que plantea el Gobierno de Navarra, en ningún aspecto". Y ha indicado que ellos defienden el modelo "alternativo" que acompañan a la enmienda.

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha defendido el acuerdo en las medidas fiscales alcanzado la semana pasada, "un acuerdo que demuestra que gobernar es pensar en la mayoría y no solamente en unos pocos y es una muestra clara de que la política útil sí que mejora la vida de la gente".

Ha destacado que el proyecto contempla "una reducción de la carga tributaria en el IRPF para quien reciban rentas de hasta 32.000". "Tan solo esta medida del IRPF va a beneficiar al 70% de los contribuyentes navarros, aproximadamente unos 340.000", ha expuesto. Además, Unzu ha valorado que "se eleva el umbral de obligación de declarar hasta los 17.000 euros, que va a permitir que miles de personas que tengan las rentas más bajas no tengan que tributar".

La parlamentaria ha añadido sobre el Impuesto de Sociedades que "las grandes empresas que mantengan el empleo, que no apliquen ERTE por causas económicas, que reduzcan la sinestralidad laboral y cumplan también con los planes de igualdad, podrán aplicarse una cuota del 25% en lugar del 28". "Por lo tanto, se muestra una tierra aún mucho más atractiva para la llegada de nuevos proyectos empresariales", ha afirmado.