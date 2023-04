UPN propone reducir el Gobierno de Navarra a un máximo de 10 consejeros y el Parlamento foral a 40 representantes

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha propuesto este miércoles reducir algunas de las principales instituciones de Navarra, en concreto, la estructura del Gobierno foral a un máximo de 10 consejeros -ahora tiene 13- y el Parlamento navarro a 40 representantes -50 en la actualidad-.

Esta es una de las medidas planteadas por Esparza en rueda de prensa para por un lado "poner en valor lo que somos, lo que significa Navarra, lo que significa el régimen foral, el Fuero" y por otro lado, "desde un compromiso de que una sociedad como la nuestra tiene que avanzar en todo lo que sea mejorar la convivencia entre navarros y navarras".

El líder regionalista ha señalado que "se trata de fortalecer lo que somos, el régimen foral, porque si no lo hacemos se irá deteriorando poco a poco". "Hemos visto año tras año que se cuestiona por líderes nacionales, da igual el partido, da igual el líder, lo que somos y el estatus de Navarra". "Se cuestiona por ese carácter centralista que tienen algunos y no puedo olvidar el cuestionamiento permanente de la izquierda abertzale para que Navarra deje de ser Navarra, deje de tener Fueros".

Esparza ha defendido que "el Fuero es clave en la historia, hace que Navarra tenga historia, el Fuero es pacto, es una seña de identidad que se mantiene a través de los siglos, es reconocer al otro como un igual, es intentar llegar a acuerdos con otros". "El Fuero significa entender que el progreso no lo podemos hacer solos, sino de la mano de otros", ha añadido, para exponer que "el Fuero es acuerdo entre navarros, convivimos personas muy diferentes, a las que nos une algo fundamental, que es el régimen foral que nos da los mismos derechos, libertades y deberes".

Según ha continuado, "el Fuero significa que Navarra puede hacer políticas propias y nos permite organizarnos". En este sentido, ha comentado que "en este momento hay que hacer una reflexión sobre cómo organizarnos" y ha planteado modificar algunas instituciones forales, en concreto, reducir la estructura del Gobierno de Navarra y el número de parlamentarios en la Cámara foral. "Es lo que la sociedad navarra está demandando", ha dicho, para añadir que con dichas modificaciones "se puede garantizar la prestación de servicios y el desarrollo legislativo".

Esparza ha incidido en modificar ley foral del Gobierno "para garantizar que ningún gobierno tenga más de 10 consejeros". "Lo que ha ocurrido esta legislatura es escandaloso, con 120 nuevos cargos más, 13 consejeros, 25 millones más de gasto que el Gobierno anterior", ha expuesto, para considerarlo "intolerable". "Ha sido un desastre y hay que acotarlo", ha defendido.

Por otro lado, ha propuesto la modificación normativa para bajar el número de parlamentarios a 40 representantes. "Para ello, hay que modificar la ley foral reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra; es una medida que va a permitir que la labor del Parlamento se haga con la misma efectividad, con la misma legitimidad", ha añadido.

Además, Esparza ha defendido "el respeto a nuestros símbolos, que han estado históricamente cuestionados en esta tierra por algunos". Ha planteado así modificar la ley foral de Símbolos para incorporar un régimen sancionador. También ha valorado el Fuero y su conocimiento, que "lo conozcan los más pequeños lo conozcan desde las escuelas".

NUEVAS COMPETENCIAS

El presidente de UPN ha abogado por negociar con el Gobierno de España el traslado de nuevas competencias a Navarra y en concreto ha propuesto negociar la competencia de becas, de manera que "haya que pedir solo una beca y no haya dos trámites ni tiempos de espera". "Sería más ágil y se recibiría la ayuda antes", ha comentado, para señalar que también buscan el traspaso a la Comunidad foral de la competencia de I+D+i, "fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico".

En materia de convivencia, Esparza ha dicho que "ha sido rota en Navarra por los terroristas de ETA y por la izquierda abertzale". "Hay que seguir defendiendo que Navarra siga siendo Navarra", ha afirmado, para indicar que van a presentar medidas para "defender la libertad y para mejorar la convivencia en esta tierra". "No vamos a permitir que los testaferros de ETA se salgan con la suya ni que cuenten una historia repleta de mentiras en relación con lo que ocurrió aquí", ha dicho.

Según ha señalado, "UPN va a estar comprometido por mantener viva la memoria, en la construcción de un relato lleno de verdad, de dignidad, de justicia y de la mano de las víctimas de ETA". "ETA ha desaparecido por la acción de las FCSE y por la respuesta de la sociedad", ha expuesto Esparza, para agregar que "UPN nunca ha apoyado la violencia, hemos condenado la violencia franquista, la de ETA, a los GAL, a los grupos extrema derecha". "En Navarra queda camino por recorrer para lograr la convivencia real, para consolidar la memoria, para arropar a las víctimas", ha dicho, para censurar que "EH Bildu sigue sin condenar a ETA" y "no se les puede blanquear, no son una formación política más". "Estamos obligados en UPN a garantizar un futuro en libertad, a que no vuelva a pasar lo que ocurrió, a sacar de nuestras calles el terrorismo, el miedo... y hay que tomar medidas", ha apuntado.

Además, Esparza ha propuesto el desarrollo de una ley foral para la prevención del radicalismo político. "Navarra es la Comunidad donde más delitos por odio ideológico se producen de toda España y no es baladí", ha comentado, para abogar también por eliminar las pintadas, las pancartas o cualquier elemento de exaltación y apoyo al terrorismo, "hay que actuar de forma inmediata".

Finalmente, ha señalado que se tiene que seguir trabajando en medidas para apoyar la construcción objetiva del relato y que "se declaren imprescriptibles los delitos del 11M y los crímenes de ETA que están sin resolver".