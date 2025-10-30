UPN y PSN consensúan una moratoria de 12 meses para nuevas instalaciones de biometano en Navarra

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, PPN, y los votos en contra de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, una moratoria de 12 meses para la tramitación de nuevos proyectos de generación de biometano dentro de la Comunidad foral "para evaluar el estado de desarrollo de los ya existentes".

El texto aprobado responde a una enmienda in voce de sustitución consensuada por UPN y PSN, como alternativa al artículo único de la proposición de ley para modificar la norma reguladora de las actividades con incidencia ambiental impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La iniciativa de estos tres grupos tenía por objeto introducir una moratoria de dos años (hasta el 1 de octubre de 2027) en la tramitación de nuevos expedientes de autorización ambiental para plantas de biometanización que superen las 10.000 toneladas anuales y, al mismo tiempo, suspender la tramitación de los expedientes sobre los que no haya recaído resolución firme de autorización ambiental en vía administrativa (también hasta el 1 de octubre de 2027), con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha criticado al PSN, considerando que su posición en esta ley "supone un antes y un después en este Gobierno" y ha planteado a los socialistas si "les parece oportuno, en medio de una negociación presupuestaria, de una negociación de las medidas fiscales, que vayan a legislar de la mano de UPN en contra de sus socios políticos y de sus socios presupuestarios".

Con la ley finalmente aprobada tras la enmienda de UPN y PSN, se establece un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma para que el Gobierno de Navarra "evalúe el estado de desarrollo de los proyectos de generación de biometano existentes en la Comunidad foral, así como el grado de avance en el cumplimiento de la Agenda Navarra del Biogás 2030". Durante ese período no se admitirán nuevos proyectos por parte de ninguna administración pública competente.

Respecto a los expedientes administrativos en fase de tramitación, quedarán suspendidos cautelarmente, salvo que se haya completado la fase de información o exposición pública y, además, se encuentre en fase de propuesta de resolución, con todos los informes sectoriales vinculantes favorables.

Quedarán excluidos de esta suspensión los proyectos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley hayan obtenido una resolución de autorización ambiental integrada -incluida la evaluación ambiental y la compatibilidad urbanística- o, en su defecto, hayan sido declarados proyectos de interés foral por parte del Gobierno de Navarra.

En todo caso, la suspensión cautelar finalizará antes del 30 de septiembre de 2026 o en el momento en que entre en vigor la normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables.

En nombre de Geroa Bai, Pablo Azcona ha apostado por "parar y planificar" en esta materia "para no tener consecuencias indeseables". A su juicio, "es necesario que establezcamos, primero, el modelo de plantas que queremos para Navarra". "La proliferación en los últimos meses de un buen número de proyectos, hasta 17 expedientes, nos hace tener que ser consecuentes, ser sensatos y hacer las cosas en orden", ha apuntado. Según ha añadido, "el Gobierno de Navarra está "ultimando" el decreto foral regulador de la gestión de estiércoles y digestatos, y la moratoria planteada permitía "esperar a que se haga esta tramitación".

Miguel Bujanda, de UPN, ha calificado la enmienda del grupo regionalista, consensuada finalmente con el PSN, como "seria, solvente, jurídicamente viable y socialmente responsable". "Porque hay que ordenar y parar el despliegue de plantas de biometano en Navarra", ha subrayado, tras considerar que la proposición de ley de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "no nace de una reflexión honesta ni de un modelo coherente de transición energética". "Nace de una mezcla de ideología antidesarrollo, electoralismo desesperado y el intento burdo de tapar la gestión desastrosa de sus propios actos en algún municipio", ha manifestado.

Carlos Mena, del PSN, se ha mostrado "de acuerdo" con "ordenar y regular el sector", pero "no estamos de acuerdo en la paralización de proyectos en estado muy avanzado" y con la "inseguridad jurídica" que esto puede conllevar, ya que "no se pueden cambiar las reglas de juego una vez que la partida ha comenzado". "Moratoria sí, pero con condiciones", ha subrayado. Mena ha indicado que "compartimos el fondo de la propuesta" y que "es razonable hacer una pausa" para ordenar y planificar, pero que "no se trata de paralizar, sino de regular con garantías". "No nos preocupan tanto las plantas en sí, sino lo que tiene que ver con la gestión de los estiércoles, purines y los digestatos", ha añadido.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado "este nuevo modelo de plantas de biogás", porque "supone dejar atrás ese modelo de autoconsumo de cercanía por otro más industrial". "Además, esta transición de un modelo al otro se quiere hacer de una forma muy rápida, abrupta", ha añadido, tras considerar que se está generando "una burbuja especulativa, existiendo empresas que se están lanzando apresuradamente a encontrar nuevos emplazamientos". Por todo ello, ha considerado que "es necesario parar el desarrollo en la implantación de estas plantas de biogás especulativas".

Irene Royo, del PPN, ha considerado que "la proliferación de plantas hay que pararla, pero de forma ordenada". A su juicio, la proposición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin es "café para todos, y esto no es una solución adecuada porque la situación y de las distintas plantas no es la misma en todo el territorio". "Hay que tomar una decisión que proteja a los ciudadanos y su territorio, pero que evite el riesgo de incurrir en responsabilidades patrimoniales e incluso penales en caso de aprobarse una moratoria que no distinga entre fases ni procedimientos ya iniciados. Por lo tanto, moratoria sí, pero condicionada", ha apuntado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha apostado por priorizar "el interés general frente al interés privado" y por contar con normativa que permita un despliegue "sostenible, justo y democrático" de esta modalidad. Además, ha considerado que la postura del PSN "supone un antes y un después en este Gobierno". "¿Les parece oportuno, en medio de una negociación presupuestaria, de una negociación de las medidas fiscales, que vayan a legislar de la mano de UPN en contra de sus socios políticos y de sus socios presupuestarios?", ha planteado, tras añadir que "tomamos nota". La moratoria apoyada por el PSN, a su juicio, es "muy descafeinada" y una "farsa". "De UPN nos podíamos esperar esta propuesta, pero del Partido Socialista no", ha afirmado. "Mal camino para este Gobierno", ha añadido.

Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha indicado que "no nos fiamos de este Gobierno de Navarra para nada, pero tampoco de sus acompañantes, porque no dicen la verdad ni dormidos". "Y hoy es una prueba más de ello: una proposición de ley de sus socios contra ellos mismos", ha manifestado.