UPN, PSN, PPN y Vox suman sus votos para que Educación disminuya la tasa de eventualidad del profesorado del PAI

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, PPN y Vox y el rechazo de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción en la que se insta al departamento de Educación del Gobierno foral a "avanzar de forma rápida en la convocatoria de plazas docentes con perfil de lengua extranjera, al objeto de disminuir la alta tasa de eventualidad del profesorado" de los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras, especialmente en lo que se refiere al PAI.

En la moción, presentada por UPN, la Cámara también emplaza al Ejecutivo a "garantizar las plazas como funcionarios públicos" de las 352 personas "que las obtuvieron a través de los procesos extraordinarios de estabilización en las convocatorias de personal docente no universitario con perfil de lengua extranjera".

El parlamentario de UPN Pedro González ha explicado que la moción busca que el Legislativo foral "se posicione a favor del colectivo profesional más atacado y menos respetado de la educación navarra, que es el profesorado del PAI", y ha sido crítico con el recurso que ha presentado el sindicato Steilas ante el Tribunal Supremo contra el proceso de estabilización de este colectivo. "El PAI no se hizo contra nadie, y mucho menos contra el modelo D", ha señalado, para lamentar que "el tremendo odio hacia el PAI haga que un sindicato trabaje para perjudicar a los trabajadores".

En nombre del PSN, Inma Jurío ha destacado que el presentado por Steilas es "un recurso que no entendemos" porque se está posicionando "en contra de los derechos de los trabajadores". "Y es por un solo motivo: porque cree que el modelo de aprendizaje en lenguas extranjeras -inglés, francés, alemán- va en contra del euskera", ha añadido, tras criticar "la incoherencia de un sindicato que se limita a utilizar cuestiones identitarias para ejercer labores sindicales". En cuanto a la moción de UPN, ha considerado que es "oportunista" y que las plazas a las que hacen referencia los regionalistas "están garantizadas".

Eneka Maiz, de EH Bildu, ha afirmado que el PAI supuso "abrir la puerta trasera a programas de lenguas extranjeras, cerrando la puerta a lenguas propias". "Estamos de acuerdo en que el Gobierno tiene que dar una solución a ese profesorado, pero no vayan a creer que quienes votamos en contra del PAI ahora vamos a dar un cheque en blanco, porque esta moción para nosotros es un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera para solucionar este enredo", ha subrayado.

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha remarcado que "este Gobierno tratará de garantizar la continuidad de estas 352 personas, y no nos cabe duda de que desde el Departamento estarán estudiando ya las posibles medidas a adoptar en caso de que la decisión del Supremo no sea favorable". Sin embargo, ha criticado que cuando se aprobó la ley PAI "ya se sabía que existía una inseguridad jurídica cierta y real" y a pesar de ello, UPN, PPN y PSN "decidieron votar a favor". "Y ahora vienen a pedir que se garanticen estas plazas. Es hora de que asuman su responsabilidad y dejen de echar balones fuera", ha dicho.

Javier García, del PPN, ha considerado que el PAI "tiene un gran éxito" y "todos los informes dicen claramente que es un programa con unos magníficos resultados". "Insistimos en la necesidad de avanzar, ya no solo en dar estabilidad al programa en el ámbito laboral, que es más que importante, sino también darle estabilidad al propio programa, dejando de ser un programa para convertirlo en una garantía como modelo", ha apuntado, tras criticar "el enfrentamiento" abierto por Steilas.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que "no podemos apoyar esta moción que busca cubrirse las espaldas de sus errores". "Estamos totalmente en contra de que se siga por la vía de los hechos consumados y no de garantizar el derecho a la enseñanza de idiomas en Navarra correctamente. Ante este debate, deberíamos reflexionar si ha llegado el momento de elaborar un proyecto de ley foral de Educación que resuelva, de una vez por todas, todo lo relacionado con la escolarización en las etapas no universitarias de 0 a los 18 años", ha manifestado.

Desde Vox, Maite Nosti ha criticado que Steilas "prioriza el euskera dentro del sistema educativo de Navarra, incluso en detrimento de otras opciones lingüísticas" y que su recurso "es una muestra clara de su objetivo de reducir la presencia del inglés en la educación pública". "El sindicato busca condicionar el sistema educativo según su ideología lingüística, sin considerar las consecuencias a largo plazo en la empleabilidad y el futuro profesional de los jóvenes navarros. No les importa", ha reivindicado.