UPN reclama al cuatripartito "recuperar íntegramente la exención fiscal por maternidad"

Publicado 09/10/2018 12:24:14 CET

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPN ha reclamado al cuatripartito que sostiene el Gobierno de Navarra "recuperar íntegramente la exención fiscal por maternidad y extender los efectos de la sentencia del Supremo a las ciudadanas navarras afectadas".

Con esta reclamación, señalan, "se pretende que estas personas no vuelvan a quedar en peores condiciones que en el resto de España por unas prestaciones que son de ámbito nacional".

Tras el examen de la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara que las prestaciones por maternidad quedan exentas de IRPF, UPN entiende que, "aunque la sentencia enjuicia la Ley de IRPF estatal, ésta es una norma 'afín' a la normativa navarra, según señaló el Defensor del Pueblo en una reciente resolución".

Por ello, la formación regionalista sostiene en una nota que "buena parte de los argumentos señalados en la sentencia son aplicables a la legislación navarra, pues se trata de una prestación de la Seguridad Social reconocida a todos los ciudadanos del territorio nacional y su tratamiento fiscal ha sido similar en el régimen común y foral".

"No en vano, tal y como señala la mencionada sentencia, la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento", ha añadido UPN.

Asimismo, la formación regionalista presentará una enmienda para que esta exención fiscal quede recogida en la legislación foral "en su integridad y para todas las ciudadanas navarras afectadas y no de forma parcial como propone el cuatripartito".

Los regionalistas defienden que si bien esta exención "fue cuestionada o suspendida, tanto en el conjunto del Estado como en Navarra, tal situación no obedeció a razones de fondo, sino por exigencias de una coyuntura económica presupuestaria ya superada". Por tanto, "no es de recibo que el gobierno cuatripartito no haya revertido esta situación en los casi cuatro años de gobierno", han aseverado los regionalistas.

"No solamente ha mantenido esta injusta situación, sino que además ha sometido a las familias con hijos a sucesivos castigos fiscales que han situado a estos contribuyentes navarros en peor situación que el resto de España", han concluido.