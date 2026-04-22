UPN reclama que Navarra asuma la competencia para gestionar los permisos de trabajo de personas migrantes

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "vamos a exigir la competencia de permisos de trabajo para personas migrantes", una competencia que "ya tiene desde hace prácticamente un año la Comunidad Autónoma Vasca y que no puede encajar más en el sentimiento foralista que tiene nuestro partido".

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'Acción Inmigración: ideas y soluciones para Navarra', la segunda edición del foro de debate de la formación foralista sobre "cuestiones y problemas que preocupan a la sociedad navarra", en este caso con el proceso de regularización extraordinaria en el foco.

"Llevamos unos meses exigiendo y solicitando competencias propias de Navarra, tanto las competencias que nos da la Lorafna, como competencias que puedan ser transferibles para hacer la vida más fácil de las personas", ha señalado Ibarrola.

Según ha subrayado, "recientemente lo hemos hecho con la gestión del aeropuerto, lo hemos pedido también con los exámenes de carnets de conducir, y ahora, en este momento, estamos convencidos de que gestionar desde aquí, con recursos propios, los permisos de trabajo para personas migrantes va a repercutir en un beneficio tanto para las personas, como para las empresas y para la sociedad navarra".

Con la asunción de esta competencia, según ha explicado, se podría "facilitar que todas las tramitaciones burocráticas de permisos de trabajo se hagan desde aquí". "Es evidente que si lo haces desde Navarra con la comunidad del tamaño que somos, conociendo mucho mejor las necesidades que tenemos, adecuando los permisos que das a las necesidades que tenemos de las empresas, con una gestión más cercana al territorio, a las necesidades del territorio, evidentemente vas a agilizarlas más, porque tenemos recursos para poderlo hacer mucho más rápido", ha apuntado.

De hecho, ha continuado, "las oficinas de extranjería que dependen del gobierno de España están absolutamente colapsadas y no conseguimos que eso sea ágil". "Y conociendo mucho mejor el territorio y las necesidades, toda gestión más cercana es más eficiente, sin ninguna duda. Es una transferencia que se puede solicitar porque, de hecho, la Comunidad Autónoma Vasca ya la tiene", ha apuntado.

Por otro lado, ha remarcado que "no podemos tratar con los mismos recursos a unas localidades que tienen unos porcentajes u otros" de población de personas migrantes. "Vamos a exigir también del Gobierno de Navarra que las ayudas que se proporcionen a los Ayuntamientos para una adecuada integración, para un adecuado acompañamiento, formación y ayudas, sean proporcionales y se tenga en cuenta el peso migratorio en cada una de las localidades", ha subrayado.

UPN también propone "algunas cuestiones que no dependen expresamente de Navarra pero que las llevaremos a donde corresponda, porque creemos que la política migratoria no puede ser mirar para otro lado y de repente hacer de forma improvisada regulaciones masivas con escasos controles".

"Nosotros defendemos que quien quiera venir a Navarra a trabajar, a integrarse, a pagar sus impuestos, a convivir, vamos a hacer todo lo posible por facilitarle que lo haga lo más rápido posible, eliminar trámites burocráticos, exigir la homologación de titulaciones universitarias. Como con la población de aquí, derechos y obligaciones, evidentemente. Ayudas cuando se necesiten, sí, abusos y fraudes, evidentemente, no", ha manifestado.

UPN plantea, asimismo, "propuestas varias" para introducir cambios en la ley de Extranjería, como "facilitar el contrato en origen de empresas que necesitan trabajadores que están en otros países, que puedan venir de forma rápida y que además cuando hacen un esfuerzo importante de formarles aquí, poner un límite de tiempo mínimo, por ejemplo, de 12 meses, para que las empresas que están haciendo ese esfuerzo, formando, facilitando que vengan trabajadores de otros países, puedan tener un empleo estable a lo largo del tiempo".