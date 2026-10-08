UPN sospecha que el Gobierno tenía "pactado" con las empresas de Belate pagarles los 8,5 millones del modificado

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha trasladado este jueves que su formación tiene la "sospecha" de que el Gobierno foral tenía "pactado" con las empresas adjudicatarias de la construcción del túnel de Belate pagarles los 8,5 millones de euros del modificado 1 del proyecto, pero la Intervención General y la Aseoría Jurídica del Ejecutivo no lo han avalado.

Esparza, que ha dirigido una pregunta al Gobierno de Navarra sobre esta cuestión en el pleno del Parlamento foral, ha afirmado que el Ejecutivo "asumió el reparo suspensivo de la Intervención General y eso significa que asumía que no puede pagar el modificado de las obras de Belate, pero por detrás, engañando a todo el mundo, responde a una petición de las empresas diciendo que continúen las obras, que no hay ningún problema, y la firma de esa resolución da derecho y ventaja a las empresas". "¿Si el Gobierno termina pagando 8,5 millones de euros de más por esa firma -que realizó la directora general de Transportes-, van a pedir responsabilidades a quien firmó? ¿Esa firma responde a una orden política? Quién la dio? ¿La dio usted, señor consejero? ¿La dio la presidenta?", ha planteado.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que Esparza tiene "capacidad de imaginación" y ha destacado que "no se va a pagar ni un euro que no esté avalado por la Intervención General".

El consejero ha explicado que las obras se estaban ejecutando según el modificado 1 "porque el reparo suspensivo de la Intervención General llegó con casi dos kilómetros excavados". "Acatamos el reparo y resolveríamos el modificado 1 una vez que fuese posible, una vez tuviésemos la solución jurídica y económica, y así ha sido", ha señalado.

Chivite ha afirmado que "desde el reparo suspensivo, Obras Públicas e Intervención General han buscado la solución administrativa que permitiera la continuidad de las obras".

Sobre la resolución firmada por la directora general de Transportes para que las obras continuaran, Óscar Chivite ha señalado que "UPN cuenta una parte del todo de forma interesada y torticera" y ha explicado que la resolución establece que se puede continuar con la ejecución de la obra según el modificado 1 "hasta que se concluya la tramitación del mismo a fin de no causar un grave perjuicio para el interés público". "El túnel está ejecutado al 52% y se va a terminar, y para eso estamos trabajando", ha asegurado.

Javier Esparza ha afirmado que en el expediente "no hay informe ni jurídico ni técnico" que justifique la continuidad de la obra según el modificado 1. "Es una firma política que beneficia a las empresas que han sido socias de Santos Cerdán. ¿Quién dio la orden? Lo que sospechamos es que esto estaba pactado, apañado, con las empresas para beneficiarlas y que a todos nos cueste esta obra 8,5 millones de euros más", ha indicado.

El portavoz de UPN ha indicado que le "aburre" que el consejero "se haga el tonto, porque haciéndose el tonto piensa que los demás somos tontos". "Han pactado pagar 8,5 millones de euros que no hay que pagar, según el interventor y la asesoría jurídica. Cesan al director general de Obras Públicas tras el reparo suspensivo, el Gobierno anuncia que asume el reparo suspensivo, pero va y resulta que hay certificaciones en las que están pagando, y dan derecho a las empresas con una firma para cobrar esos 8,5 millones, y eso se mantiene hasta que la Asesoría Jurídica del Gobierno dice 'hasta aquí hemos llegado' y por eso revienta todo. Esos 8,5 millones, ¿los van a pagar de su bolsillo? ¿Los tenemos que pagar todos los navarros?", ha planteado.