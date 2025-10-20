UPN tiene mayor "preocupación" por la adjudicación de Belate y PSN cree que "el relato de la derecha se ha venido abajo"

EH Bildu señala que "parece que se empezara a desmontar un poco la premisa sobre la cual la derecha ha elaborado todo su relato"

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que "la preocupación por la sombra de sospecha" en la adjudicación de las obras del túnel de Belate es "mayor" después de escuchar la semana pasada las dos primeras comparecencias de la comisión de investigación en el Legislativo foral, a la que asistieron el presidente de la mesa de contratación y el secretario.

Por su parte, el parlamentario del PSN Kevin Lucero ha afirmado que "el relato que la derecha intentaba imponer se ha venido abajo" y ha asegurado que "a día de hoy no existe ni un solo indicio de corrupción ni de delito".

Son las dos visiones opuestas que han ofrecido ambos parlamentarios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Javier Esparza ha defendido que "lejos de que se haya aclarado nada, la preocupación por la sombra de sospecha es mayor, después de las comparecencias de la semana pasada". "De hecho, nos enteramos de que hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción sobre el tercer tramo de la carretera N-121-A. Vamos a ver qué es lo que ocurre", ha indicado.

Así, ha insistido en que en UPN tienen "más preocupación de la que teníamos ya". "Es evidente que la puntuación técnica ha resultado determinante en la adjudicación de los túneles de Belate. Es evidente que la puntuación económica no tenía ningún peso para determinar a quién se la adjudicaba. Es evidente que el presidente de la mesa de contratación puntúa teniendo todas las puntuaciones de sus cuatro compañeros delante", ha indicado, para señalar que el presidente de la mesa "castiga" a la empresa que se encontraba en primera posición y que "termina haciendo" que la adjudicataria sea la UTE Acciona-Servinabar.

Esparza ha asegurado que "es evidente que había una línea directa" entre el presidente de la mesa, el director general de Obras Públicas y el consejero.

Así, ha rechazado que el PSN diga que "se ha caído lo que decía UPN" y ha puesto en cuestión la afirmación del presidente de la mesa de que no votó en último lugar, sino el tercero. "No lo puede demostrar. En lugar de contarlo hace año y medio, que es cuando empezamos a hablar de esto, va y lo cuenta un año y medio después, que casualmente coincide con la fecha en la que le han formateado el ordenador y ya no puede sacar el documento que lo justifica. A nosotros nos suena tremendamente sospechoso. Nos suena a una mentira fabricada y yo creo que una posición que desde un punto de vista jurídico ha podido tener hasta el asesoramiento de algún abogado", ha considerado.

Javier Esparza ha afirmado que "esta es la foto, esto es lo que conocemos a día de hoy, las comparecencias se van a suceder en el futuro e iremos haciendo análisis conforme vayamos conociendo más datos, pero lo cierto es que, lejos de que se haya aclarado nada, la preocupación por la sombra de sospecha es mayor después de las comparecencias de la semana pasada".

Por otro lado, Javier Esparza ha avanzado que en las dos sesiones previstas esta semana en la comisión de investigación él no va a participar. "Vamos a cambiar portavoces. Yo no voy a estar siempre sino que vamos a repartir el trabajo En UPN hay gente muy capaz que estará mañana y pasado mañana", ha explicado.

Por su parte, el parlamentario del PSN Kevin Lucero ha considerado que "el relato que la derecha intentaba imponer se ha venido abajo" y ha afirmado que "UPN trató de fabricar un caso a partir de un supuesto último voto del presidente de la mesa, una teoría que la propia comisión desmontó la semana pasada". "A día de hoy no existe ni un solo indicio de corrupción ni de delito, y tanto el presidente como el secretario de la mesa de contratación han confirmado que no hubo injerencias políticas de ningún tipo", ha afirmado.

Tras ello, ha defendido que "la realidad es clara" y "este Gobierno ha actuado con transparencia, legalidad y rigor frente a quienes solo buscan embarrar el debate político". "Seguiremos trabajando con el máximo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, pero con rigor, sin caer en el circo político al que nos quiere arrastrar el trifachito foral de UPN, PP y Vox", ha asegurado.

Preguntado sobre si no cree que se debe investigar la adjudicación de las obras de Belate, que finalmente recayó en una UTE de la que formaba parte Servinabar -empresa de la que Santos Cerdán tiene el 45% de la propiedad según un escrito hallado por la UCO-, Lucero ha señalado que "por supuesto el compromiso del Partido Socialista sigue siendo con la transparencia y la rendición de cuentas, quedan muchas personas por comparecer en la comisión de investigación y nuestro compromiso es escucharlas y esclarecer cualquier tipo de responsabilidad que pudiera haber, pero lo que está claro a día de hoy es que ninguno de los informes que han venido saliendo estas semanas, ni ninguna de las comparecencias que hemos tenido hasta ahora, apuntan a indicios de corrupción o delito".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "ha habido dos comparecencias muy importantes" en la comisión de investigación y ha considerado que "sí que parece que se empezara a desmontar un poco la premisa sobre la cual la derecha ha elaborado todo su relato en cuanto a la mesa de contratación de las obras de Belate".

No obstante, ha afirmado que "quedan muchísimas personas por venir, muchísimas comparecencias que escuchar y es muy pronto para sacar cualquier tipo de conclusiones". "Estaremos atentas, seguiremos escuchando y trabajando con rigor en esa comisión y desde luego cuando llegue el momento podremos hacer una lectura más global", ha señalado.

Finalmente, el portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que "hay indicios más que suficientes para seguir investigando sobre lo que está pasando con respecto a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, a pesar de que el Partido Socialista ya parece haber emitido un veredicto". "Unos ya dicen lo de siempre, que los partidos de la oposición emitimos bulos. Imagino que el mismo bulo que decíamos con respecto al señor Santos Cerdán. Ponían todos la mano en el fuego y todos están quemados. Ponían la mano en el fuego por el señor Cerdán y hoy está en la cárcel", ha indicado.

García ha afirmado que es "falso" que haya una "estrategia para derribar al Gobierno" y ha asegurado que "aquí hay una estrategia" para que "los navarros sepan lo que verdaderamente ha pasado".