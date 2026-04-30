UPN de Valle de Egüés pide una reunión "urgente" con el consejero Chivite sobre el desarrollo urbanístico en Sarriguren

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Valle de Egüés ha solicitado una reunión "urgente" con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, para abordar el desarrollo urbanístico de Sarriguren.

"Compartimos el objetivo de construir viviendas, pero no el camino elegido por el Gobierno", han indicado desde UPN en un comunicado. En ese sentido, desde la formación foralista han señalado que en febrero de 2025 presentaron un plan "detallado, consistente en una modificación estructurante, para poner en marcha a la mayor celeridad posible un desarrollo urbanístico en Sarriguren, la mitad de ellas protegidas, no como el PSIS del Gobierno de Navarra que establece un 90% de vivienda protegida".

"El mismo día que presentamos un plan serio, el Gobierno respondió con un anuncio precipitado y sin contenido. Frente a una propuesta trabajada, el Gobierno optó por adelantarse con un titular vacío, y meses después el tiempo ha confirmado lo que advertimos: mucho titular, pero poca concreción", han criticado.

Según han añadido, "el PSIS del Gobierno supondría la llegada al valle de 5.000 nuevas viviendas sin asegurar las infraestructuras, dotaciones y servicios para soportarlo". "No podemos apoyar este plan con lo que conocemos ahora mismo, y por ese mismo motivo hemos presentado alegaciones que nos gustaría tratar con el consejero en la reunión que mantengamos", han remarcado.

A "pesar de todo", desde UPN han recalcado que "estamos dispuestos a sentarnos y trabajar para que el desarrollo urbanístico de Sarriguren sea una realidad". "Nuestra prioridad es que el Valle de Egüés y toda Navarra tenga las viviendas que necesitan", han indicado.

Por todo ello, han afirmado que "nuestro objetivo no es otro que llevar este plan de la improvisación del Gobierno a una solución seria, que aumente la oferta de una vivienda dotada de infraestructuras y servicios públicos, y que alivie el problema de acceso para miles de familias del Valle y de toda Navarra".