La UPNA celebra en el campus de Tudela la primera edición del Desafío Ingenia con un caso real de diseño industrial

El profesor José Ramón Alfaro López orienta a uno de los equipos durante el desafío. - UPNA

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado recientemente en el campus de Tudela la primera edición del Desafío Ingenia, una jornada de doce horas de ingeniería aplicada en la que han participado 24 estudiantes del grado en Ingeniería en Diseño Mecánico.

La actividad ha sido impulsada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (ETSIIIT), en colaboración con la empresa Exkal y la Cátedra Ingeniería Navarra de la institución académica y el Colegio de Graduados en Ingeniería Ramas Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra).

El reto ha consistido en resolver un problema de diseño industrial: desarrollar una nueva balda para muebles de congelado que sustituyera al sistema actual y respondiera a una serie de requisitos estructurales, funcionales e industriales, explica en una nota la UPNA.

La presentación del desafío, en el que han tomado parte estudiantes de 2.º, 3.º y 4.º curso, ha corrido a cargo de Arantxa Quintana Zarobe, adjunta a la Gerencia de Exkal, junto con Martín Collado Alzueta y Carlos Felipe Salgado Matos, técnicos del departamento de I+D+i de la compañía, con sede en Marcilla (Navarra) y líder en el diseño y fabricación de equipos de refrigeración comercial.

A lo largo de la jornada, el alumnado, dividido en seis equipos, ha trabajado en el desarrollo de sus propuestas, que han incluido diseño, planos, simulaciones, cálculos estructurales y la preparación de una presentación final.

Para ello, han contado con el apoyo de profesorado de la titulación en Ingeniería en Diseño Mecánico, así como de Alfredo Ursúa Rubio, director de la ETSIIIT; Antonio Rodríguez Fernández, gerente de CITI Navarra, y Daniel Salcedo Pérez, miembro de la Cátedra Ingeniería Navarra y docente del grado.

Ya por la tarde, los grupos han defendido sus soluciones ante un jurado, en exposiciones de cinco minutos seguidas de un breve turno de preguntas.

JURADO Y PREMIOS

El jurado del desafío ha estado integrado por Daniel Antoñanzas Díaz de Rada, director gerente de Exkal, y dos docentes de la UPNA: Íñigo de la Parra Laita, integrante de la Cátedra Ingeniería Navarra; y Virginia Uralde Jiménez, profesora del grado en Ingeniería en Diseño Mecánico.

El primer premio, consistente en una Smartbox o caja de regalo valorada en cien euros, ha sido para el equipo denominado Luma X y formado por Lucas Capilla Tirapu, David Echeverría Marcelino y Martín Villanueva Teribia.

Han recibido 'ex aequo' el segundo premio, dotado con sendas Smartbox valoradas en sesenta euros, el equipo Estrella, compuesto por Leire Armendáriz Ciordia, Pilar Cáceres, Amaia Esparza Belza, Naroa García Cebrián y María Paz Quintáns; y el equipo C.U.D., integrado por Aimar Ciriza López, Daniel Orduña Baquedano y Unai Vélez Zaratiegui.