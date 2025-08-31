La UPNA celebra el martes la Jornada de Bienvenida para sus 2.290 estudiantes de primer curso de grado

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los más de 9.200 estudiantes de los 27 grados y 10 dobles grados que oferta la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para este curso académico 2025-26 volverán esta próxima semana a las aulas en los campus de Pamplona y Tudela. Todos los alumnos comenzarán las clases del curso académico el miércoles 3 de septiembre, aunque los 2.290 estudiantes que empiezan primer curso tienen una cita el día anterior, el martes día 2, cuando tendrá lugar la tradicional Jornada de Bienvenida. Sumando el alumnado de grado, máster y doctorado, la UPNA superará este curso los 11.000 estudiantes.

En la citada jornada, además de las presentaciones sobre las titulaciones, que se ofrecen de manera diferenciada, se explicarán cuestiones de utilidad general para la etapa que inicia el alumnado, como el portal MiAulario o el Programa de Mentoría. Como viene siendo habitual, se ha habilitado una carpa, situada en la explanada entre la Biblioteca y el Aulario del campus de Arrosadia, con una serie de puestos informativos donde los estudiantes podrán conocer algunos de los servicios y actividades que ofrece la universidad, así como las distintas asociaciones estudiantiles. Allí mismo podrán recoger un obsequio de la UPNA.

Por otro lado, en el escenario habilitado en la carpa, se representará en dos ocasiones una escena de la obra 'Juicio moral', a cargo del Grupo de Teatro de la UPNA, y tendrán lugar exhibiciones deportivas que incluirán HIIT, entrenamiento funcional y pilates como muestra de las actividades que pueden realizarse en la universidad. Además, los estudiantes tendrán oportunidad de realizar visitas guiadas a la Biblioteca.

PORTAL DE SERVICIOS Y MIAULARIO

En la jornada de bienvenida se explicará a los estudiantes cómo hacer uso de las aplicaciones informáticas internas de la universidad. Así, se les indicará que el portal de servicios permite acceder, por ejemplo, al correo web, al expediente académico, a determinados servicios de la Biblioteca o a la agenda de actividades y eventos, así como a MiAulario. Esta última es una plataforma virtual de enseñanza, aprendizaje y colaboración necesaria durante la estancia en la Universidad del alumnado, a quienes posibilita, entre otras prestaciones, tener acceso a todas las asignaturas en las que se hayan matriculado.