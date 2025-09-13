La UPNA celebrará la Noche Europea de los Investigadores en Pamplona, Etella y Tudela

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de científicos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) participarán los días 25 y 26 de septiembre en la sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, una iniciativa promovida por la Unión Europea con el objetivo de acercar la investigación científica a la ciudadanía de un modo inclusivo y participativo.

El programa de la UPNA incluye más de treinta propuestas de actividades en Pamplona, Estella-Lizarra y Tudela, ciudad que por primera vez se suma como sede a este evento de divulgación. Los actos de Tudela y Estella-Lizarra se celebrarán el jueves día 25, mientras que el viernes 26 tendrán lugar en Civican las actividades de Pamplona.

La asistencia es gratuita, y algunas actividades (catas y paseos) requieren inscripción previa por aforo limitado. La información completa y las inscripciones ya están disponibles en la web de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, según ha explicado la UPNA en una nota.

Este evento se enmarca en la European Researchers' Night, iniciativa promovida por la Unión Europea -en la que la UPNA participa mediante el proyecto G9-SCIENCE4ALL- con el fin de acercar la investigación científica a la ciudadanía. Las actividades cuentan con financiación de la Unión Europea (Programa Marco de Investigación e Innovación) y con la colaboración de Gobierno de Navarra, Fundación Caja Navarra (Civican) y los ayuntamientos de Tudela y Estella-Lizarra.

El programa de actividades se estructura en cinco formatos, pensados para conectar la investigación con el público en entornos muy diversos. Una de las opciones es 'Catas con ciencia'. Se trata de una prueba de productos sobre los que la UPNA investiga, como, por ejemplo, cervezas, vinos, productos gourmet o artículos cosméticos. Las personas asistentes podrán probar o saborear estas elaboraciones mientras conocen los procesos científicos que hay tras su desarrollo.

Otro formato es 'Pintxos de ciencia'. En un ambiente distendido, la cafetería de Civican acogerá microcharlas de 15-20 minutos en las que el público podrá dialogar con las personas investigadoras. En un formato breve y accesible, se hablará de temas como la historia de la inteligencia artificial, cómo imaginar ciudades más saludables o la economía circular.

También se ofrece el formato 'Experimenta', un espacio de ciencia interactiva para todas las edades, para explorar y jugar con la ciencia: medir la electricidad del cuerpo, cultivar plantas 'in vitro', descubrir células fluorescentes vinculadas a la investigación en cáncer, participar en talleres familiares 'low-cost', experimentar con hologramas 3D, realidad aumentada y robots de mini-sumo.

Dentro de las actividades también se encuentra la oferta de 'Paseos con ciencia'. Son salidas guiadas al atardecer para escuchar murciélagos, explorar la cuenca del río Sadar o descubrir las matemáticas presentes en el casco urbano de Pamplona combinando naturaleza, patrimonio y divulgación.

Por último, en 'Ciencia con arte' se fusiona creatividad y divulgación, monólogos científicos del 'UPNA Show', danza con realidad virtual ('Inmersant eta Contactier') y la propuesta poético-musical 'Entre Deimos y Phobos', que une música y poesía bajo las lunas de Marte.

Tudela se incorpora este año como nueva sede con actividades propias, adaptadas a su contexto local. El nuevo espacio Tudela Green Temple (antigua iglesia de San Nicolás) acogerá el jueves 25 de septiembre dos experiencias gastronómicas. Por un lado, la Cátedra INTIA de Transferencia e Innovación Agroalimentaria de la UPNA analizará el futuro del olivo en Navarra y, por otros, el programa 'Chef y ciencia' ofrecerá un diálogo entre restauradores de la Ribera y científicas de la institución académica.

Además, el Centro Cívico Lestonnac ofrecerá dos talleres dirigidos por investigadores del campus de Tudela. En uno de ellos se realizarán evaluaciones personalizadas de rendimiento físico y salud y, en el segundo, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar con la impresión 3D.

También el jueves 25 de septiembre Estella-Lizarra se convertirá en punto de encuentro entre ciencia, arte y participación ciudadana en el Café Teatro Gavia Los Llanos. La cita dará comienzo con un taller de códigos y mensajes secretos, organizado por la asociación Dictel (la Asociación para la Divulgación Científico-Tecnológica de la ciudad del Ega).

Le seguirán los 'Monólogos con ciencia', en los que investigadoras e investigadores de la UPNA subirán al escenario para compartir su conocimiento en clave de humor. Habrá oportunidad también de realizar un paseo al atardecer para escuchar murciélagos y, para cerrar la jornada, un espectáculo musical de Harmonices Mundi, en el que se entrelazan ciencia, música y poesía bajo las lunas de Marte.