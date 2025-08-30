La UPNA cuenta con 111 grupos de investigación en los que trabajan 1.242 investigadores

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) cuenta este año con 111 grupos de investigación, en los que trabajan un total de 1.242 investigadores, según el catálogo aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución. Estas unidades básicas sobre las que se articula y organiza la investigación en la Universidad se estructuran en torno a cuatro grandes áreas: Ingeniería y Tecnología (25 grupos), Ciencias Básicas y de la Salud (36 grupos), Ciencias Económicas y Jurídicas (23 grupos) y Ciencias Humanas y Sociales (27 grupos).

Los grupos de investigación están formados por investigadores que se asocian de forma voluntaria en torno a líneas de trabajo comunes, con una persona responsable al frente y que presentan sus proyectos a las distintas convocatorias de ayudas a la investigación tanto públicas como privadas. La calidad, trayectoria, excelencia y perfil investigador de estos grupos son determinantes a la hora de lograr financiación, ha informado la UPNA.

En cuanto a su evolución en el tiempo, en 1999 la Universidad Pública de Navarra registraba 74 grupos, cifra que subió hasta 88 en 2002, a 98 en 2005 y a 111, su techo numérico ya alcanzado en 2012. Asimismo, la incorporación de investigadores ha variado en los últimos años: desde los 827 censados en 2006 a los 1.242 actuales.

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

La actualización del catálogo se realiza de acuerdo con las bases que, con carácter anual, elabora la Comisión de Investigación. Una vez aprobado, el catálogo es publicado con el fin de que sirva de guía para un primer acercamiento al potencial investigador de la Universidad.

Los citados grupos se someten a evaluación y valoración permanente de su productividad, tanto interna como externamente. El resultado de esta evaluación es determinante para su financiación interna, ha añadido la Universidad.