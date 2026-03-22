La UPNA homenajeará el 28 de marzo a los matemáticos navarros Zoel García de Galdeano y José Javier Etayo

Archivo - Zoel García de Galdeano y Yanguas (izq.) y José Javier Etayo Miqueo, matemáticos navarros. - ZALDUA IRIARTE IÑAKI - Archivo

PAMPLONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebrará el sábado 28 de marzo, a las 11 horas, un homenaje a los matemáticos navarros Zoel García de Galdeano y Yanguas (Pamplona, 1846-Zaragoza, 1924) y José Javier Etayo Miqueo (Pamplona, 1926-Madrid, 2012). La institución académica reconocerá así la trayectoria de dos figuras vinculadas a momentos y ámbitos distintos de esta disciplina: en el caso de García de Galdeano, a la renovación y modernización de las matemáticas españolas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX; en el de Etayo, a la investigación, a su labor didáctica en la universidad y al impulso de la enseñanza de esta ciencia en el bachillerato y en la formación del profesorado durante la segunda mitad del siglo XX.

Uno de los ejes del acto, que tendrá lugar en la Sala Nicolás García de los Salmones del edificio de los Olivos (1.ª planta) con entrada libre, serán las 'laudationes' (discursos) dedicadas a ambos especialistas. La correspondiente a Zoel García de Galdeano correrá a cargo de Pedro José Miana Sanz, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Zaragoza. La dedicada a José Javier Etayo será pronunciada por José Javier y Fernando Etayo Gordejuela, hijos del matemático homenajeado. El primero es catedrático de Álgebra de la Universidad Complutense de Madrid; y el segundo, catedrático de Geometría y Topología de la Universidad de Cantabria, explican en una nota de prensa desde la UPNA.

También intervendrán María José Asiain Ollo, directora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA; y Nicolás Atanes Santos, estudiante del grado en Matemáticas y promotor del acto. La sesión concluirá con las intervenciones de Juan Luis García Martín, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, y de Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA.

La elección de la fecha del 28 de marzo para este homenaje no es casual. Zoel García de Galdeano falleció ese día de 1924. Y esa misma jornada, pero dos años después (1926), nació José Javier Etayo, motivo por el que se celebra ahora el centenario de su nacimiento.

MESA REDONDA SOBRE MATEMÁTICAS E IA

El homenaje se enmarca, además, en una programación más amplia de divulgación en torno a las matemáticas. Así, el día anterior, viernes 27, a las 18 horas, el Salón Pinaquy (calle San Francisco, 5, de Pamplona) acogerá la mesa redonda 'El papel de las matemáticas en la revolución de la inteligencia artificial', un encuentro de acceso libre hasta completar aforo, organizado con la colaboración de la empresa tecnológica CYC. La sesión reunirá a tres especialistas de la UPNA para reflexionar sobre la relación entre ambas disciplinas, los retos científicos que plantea esta tecnología y su repercusión en la investigación y en la sociedad.

Se trata de Marisol Gómez Fernández, catedrática de Álgebra, directora científica del NAIR Center (Navarra Artificial Intelligence Research) y responsable del grupo de investigación Álgebra. Aplicaciones; Mikel Galar Idoate, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, director académico del Máster Universitario en Machine Learning y responsable del grupo de investigación ARIN (Artificial Intelligence and Machine Learning Research); y Edurne Barrenechea Tartas, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y vocal de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA). La conversación será moderada por Sonia Elizondo Martínez, doctora en tecnologías informáticas, divulgadora científica y consultora de IA en CYC.

GARCÍA DE GALDEANO, MODERNIZADOR Y PEDAGOGO

Zoel García de Galdeano ocupa un lugar destacado en la historia científica española. Catedrático de Geometría Analítica entre 1889 y 1896 y de Cálculo Infinitesimal entre 1896 y 1918 en la Universidad de Zaragoza, fue uno de los principales impulsores de la modernización matemática durante la Restauración. Su trabajo no se limitó a la investigación universitaria: también se implicó en la renovación de la enseñanza, en la introducción en España de las corrientes matemáticas más avanzadas de su tiempo y en la apertura internacional de esta disciplina.

Entre 1891 y 1900, fundó y dirigió 'El Progreso Matemático', considerada la primera publicación española dedicada en exclusiva a esta materia, y participó de forma activa en congresos y sociedades científicas internacionales. Fue, además, presidente de la Sociedad Matemática Española y de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza.

Su legado también tuvo una dimensión pedagógica y patrimonial. Antes de su etapa universitaria, había sido docente en institutos de Ciudad Real, Almería y Toledo y una parte importante de sus publicaciones estuvo orientada a la enseñanza, la didáctica y la divulgación. Dejó asimismo a la Universidad de Zaragoza una colección de modelos matemáticos y una biblioteca especializada que han contribuido a preservar su memoria y a seguir estudiando su obra.

La relevancia de García de Galdeano se explica, por tanto, no solo por sus aportaciones académicas, sino también por "su esfuerzo por conectar las matemáticas españolas con los debates, redes e instituciones científicas europeas de su época".

Su abuelo materno fue José Yanguas y Miranda (Tudela, 1782-Pamplona, 1863), historiador, archivero y secretario de la Diputación de Navarra.

ETAYO, INVESTIGADOR Y MAESTRO

Por su parte, José Javier Etayo desarrolló una trayectoria muy amplia como investigador y docente. Inició sus estudios universitarios en Zaragoza, donde obtuvo la licenciatura en Matemáticas en 1950 y, después, se trasladó a Madrid, ciudad en la que se doctoró en 1959 con Premio Extraordinario. En 1961, fue nombrado catedrático en la Universidad de Zaragoza y, al año siguiente, pasó a ocupar la cátedra de Geometría Diferencial en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense, puesto que desempeñó hasta su jubilación en 1991. Sus primeras investigaciones se centraron en la geometría algebraica y, más tarde, orientó buena parte de su trabajo hacia la geometría diferencial.

A esa labor investigadora, sumó una dedicación muy intensa a la docencia. Publicó trabajos científicos, dirigió tesis doctorales y desarrolló una extensa producción didáctica destinada tanto al ámbito universitario como a la enseñanza media y a la formación del profesorado. Además de esa faceta docente, desempeñó numerosas responsabilidades académicas e institucionales. Fue secretario y vicepresidente de la Real Sociedad Matemática Española antes de presidirla entre 1976 y 1982, y también formó parte de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Diversos testimonios recogidos por la propia comunidad matemática subrayan, junto a su magisterio, su capacidad para "transmitir interés por esta disciplina a generaciones de estudiantes y profesores".