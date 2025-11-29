La UPNA incorpora un Modelo de las Naciones Unidas en su docencia a través del grado en Maestro en Educación Primaria

Estudiantes del grado en Maestro en Educación Primaria, durante una de las votaciones. - UPNA

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha puesto en marcha por primera vez un Modelo de las Naciones Unidas (MUN) en sus aulas, una actividad académica en la que el alumnado simula ser representante de distintos países de la ONU para debatir y buscar acuerdos sobre problemas de alcance global.

La iniciativa se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, con alumnado de primer curso del grado en Maestro en Educación Primaria. Esta experiencia forma parte de la asignatura Instituciones Educativas, coordinada por Lisett D. Páez Cuba, profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. La primera sesión de debate, celebrada recientemente, ha contado con la participación de 52 estudiantes, que han confrontado sobre educación comparada.

"El Modelo de las Naciones Unidas es una experiencia académica basada en ejercicios de simulación del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de las aulas universitarias -describe Lisett D. Páez, investigadora del Instituto I-COMMUNITAS-. La metodología MUN, surgida en 1948 en la estadounidense Universidad de Harvard, se desarrolla en la actualidad en más de noventa países. Su objetivo es "generar espacios de debate en torno a una temática de relevancia internacional mediante la representación de órganos y comisiones de la ONU, donde el alumnado asume el papel de representación de uno de los 193 Estados miembros y expone sus posturas oficiales", explican desde la UPNA en una nota de prensa.

UPNAMUN, como se llama esta iniciativa, ha girado en torno al tema de la educación comparada, de manera que el alumnado participante ha aplicado conceptos trabajados en la asignatura.

PROTOCOLO DEL DEBATE DIPLOMÁTICO

En la sesión preparatoria de UPNAMUN, el grupo recibió formación sobre protocolo básico y reglas de procedimiento para el debate diplomático, con el fin de familiarizarse con el funcionamiento de las sesiones, los turnos de palabra y las fórmulas de intervención propias de este tipo de foros. Paralelamente, cada participante ha elaborado un informe en el que recoge la postura oficial del país que representa ante la ONU, buscando así caracterizar un sistema educativo concreto desde una perspectiva comparada.

"En estos informes, se han tenido en cuenta, entre otros elementos, la ley educativa vigente, el período de escolarización obligatoria, el ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, los tipos de educación contemplados y la previsión del 'homeschooling' o educación en casa, así como las propuestas de inclusión educativa -señala Lisett D. Páez-. El análisis se completa con las principales críticas que recibe cada Estado en materia educativa ante la comunidad internacional".

El ejercicio de simulación tiene como objetivo principal desarrollar competencias comunicativas orales, utilizando el Modelo de las Naciones Unidas como estrategia pedagógica, que combina debate, argumentación y análisis crítico en un entorno académico.

La propuesta de UPNAMUN se enmarca en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PINNE) del Vicerrectorado de Enseñanzas de la UPNA de 2025, en la categoría orientada a fortalecer las competencias transversales y profesionales del estudiantado. En este sentido, UPNAMUN "destaca por su flexibilidad metodológica, ya que el enfoque de simulación de organismos internacionales puede adaptarse a distintos grados y asignaturas", añade Lisett Páez.