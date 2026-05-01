La UPNA lleva al aula los retos reales de la elaboración de vino en su Máster Universitario en Enología Innovadora

Archivo - Marianne Gosset, profesora francesa, observa la dinámica de uno de los grupos. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha desarrollado una sesión transversal en el Máster Universitario en Enología Innovadora, título que imparte conjuntamente con la Universidad del País Vasco (EHU), en la que el alumnado ha tomado parte en una actividad de simulación centrada en la toma de decisiones reales en la elaboración de vino.

La propuesta docente, planteada en formato de 'serious game' (juego formativo), se ha desarrollado en colaboración con profesores del área de viticultura y enología de la École d'Ingénieurs de Purpan (Toulouse, Francia), institución de referencia en formación agronómica y enológica en el sur de Francia, y ha permitido trabajar de forma práctica distintos aspectos técnicos y estratégicos vinculados tanto a la viticultura como a la enología.

"Durante la sesión, los distintos grupos de estudiantes recibieron al azar las cartas de un juego de mesa en el que se indicaba el tipo de vino que debían elaborar, junto con una serie de restricciones relacionadas con las características climáticas; el nivel de costes de producción, en función de la gama de mercado, y el sistema de producción de la uva, que podía ser convencional, ecológico o biodinámico", describe Gonzaga Santesteban García, catedrático del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la UPNA e investigador del Instituto IMAB.

"A partir de esas condiciones, cada equipo tuvo que diseñar un itinerario completo de producción tanto en campo como en bodega y exponer posteriormente sus propuestas ante el resto del aula para justificar las decisiones técnicas y estratégicas adoptadas", añade.

La actividad ha sido posible gracias a la visita de Marianne Gosset, profesora e investigadora de la École d'Ingénieurs de Purpan. La docente es ingeniera en bioquímica y biotecnologías, posee el Diploma Nacional de Enólogo por la Universidad de Toulouse y desarrolla su labor docente e investigadora en los ámbitos de la enología, los procesos de vinificación y el análisis sensorial del vino.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA

Esta colaboración obedece al proyecto VINNEA, financiado por el programa Interreg España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). Esta iniciativa tiene como finalidad "reforzar la cooperación transfronteriza en el ámbito de la viticultura y la enología mediante actividades conjuntas de formación, innovación pedagógica y transferencia de conocimiento entre instituciones universitarias y agentes del sector".

En este sentido, está previsto continuar desarrollando y mejorando esta herramienta docente, además de realizar otras actividades de colaboración entre las entidades participantes.

Por parte de la UPNA, en la actividad han tomado parte Nerea Iturmendi Vizcay, profesora del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación e investigadora del Instituto ISFOOD, y Mónica Galar Martínez, investigadora en formación, junto con Gonzaga Santesteban.