La UPNA oferta el próximo curso un nuevo título propio sobre abordaje integral del recién nacido desde la fisioterapia

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) pone en marcha el Diploma de Experto en el Abordaje Integral del Recién Nacido Neurotípico desde la Fisioterapia, una formación especializada dirigida a fisioterapeutas que deseen ampliar sus conocimientos sobre el desarrollo del recién nacido y su atención en sus primeras semanas de vida.

"La fisioterapia en el lactante desempeña un papel fundamental en su desarrollo saludable. Intervenciones tempranas ante situaciones como hipotonía, displasia de cadera o dificultades en la alimentación, entre otras, pueden prevenir complicaciones futuras y mejorar significativamente la calidad de vida del bebé y su entorno familiar", han apuntado desde la organización del título.

"Este nuevo diploma ofrece una formación especializada, práctica y basada en la evidencia científica más actual. Cuenta con un equipo docente con profesorado universitario y profesionales de reconocido prestigio y con la dirección académica de las profesoras Ana Insausti e Izaskun Montori", han añadido.

A través de un "enfoque integral y multidisciplinar", el título "capacita al fisioterapeuta para realizar valoraciones objetivas, aplicar técnicas adaptadas a esta etapa del desarrollo y acompañar a las familias desde la prevención y la educación en el entorno domiciliario".

Esta formación presencial se impartirá del 10 de octubre de 2025 al 14 de junio de 2026 en los campus de Tudela y de Salud de la universidad, en un horario adaptado a profesionales en activo: los viernes por la tarde, sábados en jornada completa y domingos por la mañana.