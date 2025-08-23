Una veintena de entidades reciben 159.000 euros del Ayuntamiento de Pamplona para proyectos de igualdad

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres durante este año 2025. Dotada con 159.000 euros, estaba dirigida a asociaciones de mujeres, colectivos feministas y otras entidades sin ánimo de lucro de Pamplona. Veintiuna entidades se han beneficiado de las ayudas ofrecidas en esta convocatoria.

Han obtenido esta subvención ACODIFNA, AMILIPS, AMUDISNA, Asociación de Mujeres contra la Violencia Sexista, AZ Ekimena Alde Zaharra, Coral de Cámara de Navarra, FÉNIX, Lunes Lilas Navarra, Federación de Peñas de Pamplona, SARE, ANAC, Acción contra la Trata, Euskal Herriko Bilgune Feminista, IPES, Asociación de Empleados y Empleadas del Hogar, AMEDNA/NEEZE, Ehuleak, Flor de África, Koine Aequalitas, UAGN y la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra.

Los proyectos o actividades subvencionadas deben desarrollarse íntegramente en el término municipal de Pamplona, con actividades abiertas a la ciudadanía y preferentemente gratuitas, a las que se dará adecuada difusión. La convocatoria contemplaba dos modalidades, en función de presupuesto de los proyectos: una para proyectos con financiación de hasta 5.000 euros y otra para proyectos con financiación de entre 5.000 y 14.000 euros, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Pamplona pretende la promoción de actuaciones por la igualdad de género, el cambio de valores, el empoderamiento de las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la revalorización de los cuidados y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en cualquiera de sus manifestaciones, favoreciendo el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía de todas las mujeres y las niñas.