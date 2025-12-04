El vicepresidente Taberna recibe al embajador de Colombia, Eduardo Ávila

El vicepresidente Taberna y el embajador Eduardo Ávila, con Edgar Rojas (izda.) y Harold Rojas (dcha.). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha recibido al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, en el marco de la visita institucional que el diplomático ha realizado a la Comunidad foral.

La reunión, celebrada en el Palacio de Navarra, ha permitido analizar de manera conjunta la situación del país sudamericano, así como compartir impresiones sobre migración circular y sobre las oportunidades de inserción sociolaboral para ciudadanos de origen colombiano en Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

En el encuentro ha participado también el cónsul general de Colombia en Bilbao, Edgar Rojas, la consejera de Relaciones Exteriores de la embajada de Colombia en España, Ava Gómez, y el delegado de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para Migraciones, Harold Rojas.

Según datos del Instituto nacional de Estadística, en 2024 Navarra contaba con 9.529 personas de nacionalidad colombiana, el 54% de ellas mujeres, siendo la tercera nacionalidad más importante en número de los habitantes de la Comunidad foral.