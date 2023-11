El violinista anuncia nueva función el 20 de enero en Baluarte de su gira The Ara Malikian World

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Malikian, el violinista español de origen libanés y ascendencia armenia, ofrecerá un segundo concierto el día 20 de enero en Pamplona ante el éxito de venta del primer concierto anunciado. Será a las 17 horas. La otra actuación está programada a las 20 horas del mismo día.

Ara trae de vuelta a Baluarte todas las sensaciones de su gira The Ara Malikian World, "una vuelta a los pequeños espacios que le vieron crecer". Alejado de los grandes recintos, Malikian ofrecerá "un hermoso y nostálgico viaje de regreso a nuestra niñez, con cuentos imposibles y vivencias rebosantes de corazón e inocencia".

Según explica el violinista Ara Malikian, la gira The Ara Malikian World Tour es el resultado de ver crecer a su hijo. "Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos. Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte", indica.

"Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Esta gira es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. The Ara Malikian World Tour está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan", expone el artista.

