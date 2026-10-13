Vito Quiles no ha comunicado aún a la Delegación del Gobierno en Navarra el acto previsto este jueves

Archivo - Vito Quiles. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El activista Vito Quiles, que ha anunciado una gira por distintas ciudades españolas con el lema 'Mafia o patria', no ha comunicado aún en la Delegación del Gobierno de Navarra el acto en Pamplona, previsto para este jueves, día 15 de octubre, a las 18 horas en la Plaza del Castillo.

Este acto, con el que abre una gira por 14 ciudades españolas los meses de octubre y noviembre, tiene que comunicarlo, por ley, a la Delegación del Gobierno, lo que aún no ha hecho, según han informado desde la institución.

Si lo fuera a celebrar y por tanto comunicar a la Delegación, tendría que hacerlo ya por vía de urgencia. Por esta vía, el plazo mínimo son 24 horas y se tendría ya que justificar la urgencia.

Con motivo de la visita a Quiles a la capital navarra, este martes varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas han anunciado una concentración para este jueves en la Plaza del Castillo, a las 17.30 horas, media hora antes del acto anunciado por el activista. Esta concentración, con el lema 'Euskal Herrian faxismoari ez, ni un paso atrás', sí está comunicada a la Delegación del Gobierno.