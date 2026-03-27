Vivienda informa a 10.000 inquilinos en Navarra del derecho a una prórroga extraordinaria de dos años en los contratos

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra enviará cartas en los próximos días a 10.000 inquilinos de la Comunidad foral para darles a conocer la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2026 de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, y que permite solicitar una extensión del contrato de alquiler de hasta dos años, "manteniendo las mismas condiciones existentes", para los arrendamientos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

En concreto, se puede solicitar esta prórroga extraordinaria directamente al propietario, quien "está obligado a aceptar la solicitud planteada, salvo en algunos casos concretos" como puede ser la necesidad por parte del propietario de recuperar la vivienda para uso propio o la firma de un nuevo contrato con una renta menor a la existente en la actualidad.

El Gobierno de Navarra recomienda a los inquilinos afectados que acudan a la oficina de Correos más próxima a sus domicilios y envíen la solicitud a la persona propietaria de la vivienda por escrito, utilizando un medio que permita acreditar que la persona propietaria recibe la solicitud, como puede ser a través de un burofax.

Asimismo, la Dirección General de Vivienda recuerda que el Real Decreto aprobado por el Gobierno "debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados y en el supuesto de que sea rechazado ya no se podrán pedir nuevas prórrogas a partir de esa fecha", si bien si se ha realizado la solicitud con anterioridad, esta "será válida y tendrá plenos efectos legales y se prorrogará por dos años el contrato de alquiler".

Por último, el Gobierno de Navarra recuerda que el Servicio de Mediación y Asesoramiento en materia de vivienda del Gobierno de Navarra ofrece asesoramiento, acompañamiento y apoyo en el proceso de tramitación a todas aquellas personas que lo soliciten a través del teléfono 900 841 648 o del correo electrónico mediacion.vivienda@navarra.es.