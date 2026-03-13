Vivienda inicia la inspección de los contratos de alquiler en Zona de Mercado Tensionado

Archivo - Bloques de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha el primer proceso de inspección de contratos de alquiler en Zona de Mercado Tensionado con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de limitación de precios.

En el marco de esta actuación se han remitido 13 comunicaciones a personas arrendadoras tras detectarse "posibles irregularidades" en el precio de los contratos. Después de las alegaciones y, en caso de confirmarse el incumplimiento de las limitaciones de precio establecidas para la Zona de Mercado Tensionado, se propondrá la apertura de expedientes sancionadores por infracción grave, con multas que pueden oscilar entre 3.001 y 30.000 euros, explican desde el Ejecutivo foral.

En esta primera fase de inspección se han comprobado todos los contratos inscritos en el mes de octubre, momento en el que se implantó la nueva herramienta de registro. A partir de ahora, se realizarán inspecciones en lotes mensuales de todos los contratos de arrendamiento formalizados. A lo largo del año 2025 se registraron 4.293 contratos, de los cuales 3.805 corresponden a vivienda habitual. Asimismo, desde que entró en vigor a mediados del año pasado la declaración de 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado, "el precio del alquiler ha descendido un 8,6% en dichos municipios", destaca el Gobierno de Navarra.

La declaración de Zona de Mercado Tensionado conlleva la limitación del precio del alquiler y la ampliación de la prórroga de los contratos. En cuanto al precio, los nuevos contratos de alquiler se regirán por el Índice de Referencia establecido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que los arrendamientos que ya tuvieran un contrato previo mantendrán el precio pactado anteriormente más las actualizaciones correspondientes. En el caso de personas grandes tenedoras de viviendas, deberán aplicar la renta más baja.

REGISTRO DE ALTAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATO

Los contratos de alquiler de vivienda habitual y de temporada se deben registrar en el Registro de Contrato de Arrendamiento de Navarra en el plazo de un mes a partir de la fecha de firma. Asimismo, hay que inscribir todos los que estén vigentes actualmente, independientemente de cuándo se formalizaron.

También se tiene que inscribir cualquier modificación del contrato, incluidas las actualizaciones de la renta pactada. Una vez finalizado el contrato hay que cancelar la inscripción.

El registro puede ser realizado directamente por quienes sean titulares de la vivienda o, en su representación, por cualquier otra persona o empresa, tales como agentes inmobiliarios, a través de la ficha de trámite del catálogo de servicios del Gobierno de Navarra.

Los contratos de arrendamiento de vivienda protegida, con independencia de si la persona propietaria es física o jurídica se inscribirán de oficio, al igual que las viviendas cedidas a la Bolsa de Alquiler.