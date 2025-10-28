Un vocal de la mesa de Belate dice que Polo no se dirigió a él para modificar la puntuación: "A mí no me dijo nada"

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vocal de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, José Francisco López, ha señalado que no sabe si es habitual o no que el presidente de la mesa sugiera a algún miembro de la misma que pudiera modificar la puntuación que había dado a las empresas, pero que a él no le pasó. "A mí no me dijo nada", ha dicho, para señalar que desconoce si fue porque ya había dado la mayor puntuación a la UTE de Acciona-Servinabar.

López, que es jefe del Servicio de Estudios y Proyectos en el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, ha señalado también que "no sabe" si es exagerado, como le ha preguntado UPN en la comisión de investigación que se celebra en el Parlamento, que el presidente de la mesa, Jesús Polo, asignara siete puntos menos a la oferta de la UTE Mariezcurrena frente a la de Acciona. No obstante, ha afirmado que "había tres empresas que los técnicos pensábamos que podían ejecutar las obras, cualquiera de las tres -Acciona, Mariezcurrena y Obenasa-".

José Francisco López comparece este martes en la comisión de investigación después de que la semana pasada lo hicieran otros dos vocales, Guillermo Vallejo y Francisco José Ansorena, quienes dieron su mayor puntuación a la UTE de Mariezcurrena. El primero dijo que Polo le pidió que "repensara" su votación y el segundo que Polo le dijo que "era mejor que no saliera" una de las empresas. Este martes, José Francisco López ha comentado que a él Polo no se dirigió en ese sentido.

Así, el parlamentario de UPN Pedro González ha señalado que "dos técnicos puntuaron como mejor oferta a Mariezcurrena y otros dos, entre ellos usted, a Acciona, pero con unas diferencias mínimas, de apenas dos puntos". "Eso quiere decir para nosotros que en cuanto el señor Polo recibió las puntuaciones de sus dos jefes de sección, que daban como ganador a Mariezcurrena, vio que él tenía que penalizar mucho a esa UTE para que saliera Acciona, y eso era, de entrada ya, un cante, así que fue a presionar a ambos para que cambiaran sus notas", ha expuesto González.

Según ha continuado, "como ninguno de los dos técnicos quisieron cambiar, el presidente, conociendo todas las puntuaciones, tuvo que bajar escandalosamente la nota porque la diferencia es escandalosa con respecto a la suya, siete puntos de valoración a esa UTE para que salieran las cuentas a favor de la UTE de la empresa del señor Cerdán -Servinabar, que se presentó junto a Acciona-".

Sobre los rumores de que la obra se iba a adjudicar a la UTE de Acciona, como así ocurrió, José Francisco López ha señalado que cuando se oyeron "ya estábamos en el proceso de valoración, previamente no".

López ha defendido que las mesas son "técnicas" y "no hablamos nada de política". "Las prisas que se dieron era por el cumplimiento de la directiva europea -en torno a túneles- y a eso se debieron las prisas". También, ha comentado, "las prisas eran por las fechas en las que estábamos, hay ocho miembros en la mesa de contratación, entre vacaciones de uno, vacaciones de otro, parece que te gusta terminar las cosas".

López ha señalado que no le sorprendió ni que en su día nombraran a Jesús Polo jefe de servicio ni que le prorrogaran en su puesto a partir de los 70 años hasta en tres ocasiones.