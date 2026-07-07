Las voces de Tarta Relena y sus influencias electrónicas llegan este miércoles a la plaza de la Compañía

La formación musical Tarta Relena. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tarde noche sanferminera del miércoles en la plaza de la Compañía contará con dos propuestas variadas. A las 23.30 horas Tarta Relena celebrará sus diez años sobre los escenarios con la peculiar voz de sus integrantes y con la influencia electrónica en su música. Por la tarde, a partir de las 20 horas, Burutik presentará su propuesta musical pop rock.

Tarta Relena nació en 2016 de la mano de dos cantantes, Marta Torrella (voz y electrónica) y Helena Ros (voz y electrónica) que exploran a capella diferentes estilos de músicas vocales, con el área geográfica del Mediterráneo como contexto de referencia. El repertorio que cantan va desde músicas tradicionales hasta músicas de autor, "con la experimentación como bandera y la combinación de técnicas vocales como motor creativo, sin miedo a estirar los límites lo sacro y lo profano".

Tarta Relena presenta un nuevo disco, 'És pregunta', su segundo álbum, que "flirtea con las nociones del pensamiento trágico, con varios personajes que se encuentran ante consecuencias imparables, conocidas y desconocidas a la vez. Una mezcla conceptual de lo que el destino tiene preparado, de la sed de conocimiento y de la incapacidad para integrar versiones futuras de cada persona. Plasman en su música y en sus letras la tensión y el misterio de lo que no se comprende, procedente de lógicas que se escapan de las formas habituales de existir", destacan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

POP ROCK EN EUSKERA CON PERSONALIDAD PROPIA

El grupo Burutik se formó en 2020, interpretando pop-rock con dos guitarras, bajo, batería y el acordeón, "que dota a su música de cierta personalidad". Desde sus inicios, han hecho "un uso especial de armonías más complejas" que las que suelen encontrarse en el estilo o los juegos entre tres o cuatro voces, así como el empleo de "letras profundas cargadas de metáforas e ironía". En los últimos años han integrado elementos electrónicos, "aún manteniendo siempre su sonido orgánico".

Tras sufrir un cambio el último año en sus integrantes, han presentado los temas 'Tantaka', 'Obszenitatea' y 'Magoak Badaki', entre otros, con su nueva cantante. Hoy por hoy, se encuentran trabajando en los directos de la gira de presentación del disco titulado 'Ipuinak', que salió a la venta a finales del mes de octubre y que reúne los tres temas mencionados junto con otras cuatro canciones.